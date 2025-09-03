Εντοπισμός ναρκωτικών και μια σύλληψη σε επιχειρήσεις ΥΚΑΝ σε Λ/σία – Λ/σο (φώτος)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Περίπου ένα κιλό κάνναβης εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις μελών της ΥΚΑΝ σε Λευκωσία και Λεμεσό. Ένας 31χρονος ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ΥΚΑΝ και του ΟΠΕ Λευκωσίας, διενήργησαν σήμερα το πρωί έρευνα, με δικαστικό ένταλμα, στην οικία του 31χρονου, στον Στρόβολο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 610 γραμμάρια κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 3.910 ευρώ. Ο 31χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Εξάλλου, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σήμερα το πρωί σε συγκεκριμένη περιοχή της Λεμεσού, όπου εντόπισαν, σε πεζοδρόμιο, μια τσάντα την οποία και παρέλαβαν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι εντός της τσάντας βρίσκονταν νάιλον σακουλάκια που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 418 γραμμαρίων, καθώς επίσης ένα νάιλον σακούλι που περιείχε άσπρη σκόνη που μοιάζει με κοκαΐνη, βάρους 6 περίπου γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά στην οποία υπήρχαν ίχνη ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

