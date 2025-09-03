Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 33χρονης που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης στη Λεμεσό

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπό κράτηση για αυτόφωρα αδικήματα τέθηκε 33χρονη, η οποία προκάλεσε τροχαίο, το πρωί της Δευτέρας, με το αλκοτέστ να καταγράφει αρχικά 182μg% και κατά τον τελικό έλεγχο 148μg%, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 22μg%.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:20 το πρωί, ενώ 33χρονη οδηγούσε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά τον Άγιο Τύχωνα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό συγκρούστηκε πλευρικά με φορτηγό όχημα. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός, ενώ τα οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές.

Στο σημείο, μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού και σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε η 33χρονη αυτή εντοπίστηκε θετική με ένδειξη 182μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε στην Τροχαία Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 148μg% και συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

