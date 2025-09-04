Χειροπέδες σε 43χρονο: Φέρεται να εμπλέκεται σε 11 διαρρήξεις και κλοπές από δωμάτια ξενοδοχείου

Ανδρας ηλικίας 43 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχείο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «ο 43χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, «ο 43χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε 11 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείου, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Ιουλίου μέχρι και 1η Σεπτεμβρίου».

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.