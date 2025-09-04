Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξιτήριο από την Αθαλάσσα και επανασύλληψη του 53χρονου συμβίου

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας λαμβάνει σήμερα ο 53χρονος Ουκρανός που κατηγορείται για τον φόνο της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στην Χλώρακα στις 17 Αυγούστου.

Ο 53χρονος μετά την δολοφονία της συμβίας του , νοσηλεύτηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και αργότερα στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας.

Αμέσως μετά θα συλληφθεί εκ νέου και ακολούθως αναμένεται να παρουσιασθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την έκδοση νέου διατάγματος προσωποκράτησης του.

Με την συμπλήρωση των εξετάσεων ο 53χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, γυναικοκτονίας αλλά και απόπειρας φόνου του ανήλικου παιδιού της γυναίκας με την οποία συζούσε και δολοφόνησε αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιων του Μονίμου Κακουργιοδικείου Πάφου.

Σημειώνεται πως ο 53χρονος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχτηκε ότι χτύπησε με μαχαίρι την συμβία του.

Ο 14χρονος γιος του θύματος που έφερε τραύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού του από τον 53χρονο νοσηλεύτηκε στο ΓΝ Πάφου και χτες πήρε εξιτήριο.

Το 14χρονο παιδί της Παπακίτσα διαμένει στην Πάφο με στενούς συγγενείς της μητέρας του.