Στοχοποιεί την ΕΤΥΦΑ η κινεζική CPP για την αποτυχία του Τερματικού στο Βασιλικό

Η κινεζική εταιρεία CPP, κύριος εργολάβος στην κατασκευή του Τερματικού στο Βασιλικό, δηλώνει πως "παραμένει δεσμευμένη στην ολοκλήρωση του έργου", παρά τις διαφωνίες με την ΕΤΥΦΑ "που έχουν οδηγήσει το έργο σε αδιέξοδο", όπως αναφέρε ανακοίνωση της.

Η εταιρεία συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του "Π" που έκανε λόγο για την συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας στη Βουλή, με τον Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Παπαναστασίου να δηλώνει πως αναμένει την έκθεση του διαχειριστή έργου. Η CPP από πλευράς της, δήλωσε πως "δεν προσκλήθηκε ούτε είχε γνώση της συνεδρίας".

Προχώρησε στην διευκρίνιση πως "παραμένει δεσμευμένη στην ολοκλήρωση του έργου, παρά τις σοβαρές διαφωνίες με την ΕΤΥΦΑ που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο και κρίνεται αναγκαίο το κοινό να ενημερωθεί με σαφήνεια για τα πραγματικά προβλήματα του έργου".

Παράλληλα στην ανακοίνωση παρέθεσε τις δικές τις εξηγήσεις για τους λόγους που το έργο απέτυχε, στοχοποιώντας κυρίως την ΕΤΥΦΑ:

1. Η ΕΤΥΦΑ, από την αρχή του Έργου, καθυστερούσε τις πληρωμές και πάντα έβρισκε φτηνές προφάσεις και δικαιολογίες.

2. Η ΕΤΥΦΑ χρησιμοποίησε τις πληρωμές ως μέσο πίεσης και εξανάγκασε την CPP να αποδεχτεί εργασίες εκτός του συμφωνημένου αντικειμένου.

3. Οι ισχυρισμοί περί κινδύνων ασφαλείας του εξοπλισμού είναι επίσης αβάσιμοι. Όλοι οι προμηθευτές, ο εξοπλισμός και τα υλικά είχαν προεγκριθεί από τον ιδιοκτήτη του έργου και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, καθώς και με αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές.

4. Οι κατηγορίες για προβλήματα στον σχεδιασμό είναι επίσης αβάσιμες. Το έργο σχεδιάστηκε αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σύμβαση EPCOMA, με κάθε σχέδιο και μελετητικό έγγραφο να ελέγχεται και να εγκρίνεται από την ΕΤΥΦΑ και τον μηχανικό του ιδιοκτήτη του έργου πριν προχωρήσει οποιοδήποτε στάδιο, είτε πρόκειται για προμήθεια είτε για κατασκευή.

5. Έχουν διατυπωθεί δημόσια ισχυρισμοί ότι το πλοίο FSRU είναι ημιτελές ή ότι λείπουν κρίσιμα εξαρτήματα. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Η μετατροπή του πλοίου FSRU πραγματοποιήθηκε αυστηρά σύμφωνα με τη σύμβαση EPCOMA και έλαβε τις σχετικές πιστοποιήσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, καθώς και αποδοχή από την ΕΤΥΦΑ και τον μηχανικό του ιδιοκτήτη του έργου. Οι ισχυρισμοί περί ελλείψεων εξαρτημάτων είναι ανακριβείς και ψευδείς.

