Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Με σφραγίδα Εφετείου η ποινή σε Μαμαλικόπουλο - Το 2022 του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 40 ετών

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Ο ισοβίτης καταχώρισε έφεση επιδιώκοντας ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης.

Το Εφετείο με χθεσινή του απόφαση επικύρωσε την ποινή που επιβλήθηκε πρωτόδικα από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας-Αμμοχώστου στον ισοβίτη Δημήτρη Μαμαλικόπουλο.  Στον Μαμαλικόπουλο, τον Ιούλιο του 2...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΔΙΚΗΦΥΛΑΚΕΣΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited