Σήμερα η απόφαση επί της έφεσης στη «δίκη» των 5 Ε/κ - Νέα αναβολή

Σημειώνεται πως η "έφεση" αφορά την απόφαση από "στρατιωτικό δικαστήριο" για κράτηση τις πρώτες 13 μέρες.

Στο "επαρχιακό δικαστήριο" Τρίκωμου οδηγήθηκαν την Παρασκευή οι πέντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα στο ψευδοκράτος από τις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου, "επειδή η απόφαση επί της έφεσης που έχει γίνει θα ανακοινωθεί σήμερα στην (κατεχόμενη) Λευκωσία".

Ένας από τους Ε/κ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας αλλά δεν του χορηγήθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα, σύμφωνα με πηγές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω πόνου στη μέση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

