Η ταλαιπωρία ως «συνοδηγός» στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου (φώτο)

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν όσοι διέρχονται από το οδόφραγμά του Αγίου Δομετίου, στην Λευκωσία.

Βρεθήκαμε στο οδόφραγμα το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτέμβριου, διαπιστώνοντας ιδίοις όμασι, τις ουρές και την ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εντοπίζεται στην κατεύθυνση από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, με το χρόνο αναμονής να αγγίζει τις ώρες αιχμής, πάνω από τις τρεις ώρες.

Όπως ανέφεραν στον «Π» κάτοικοι της περιοχής περιμετρικά του σημείου διέλευσης, οι ίδιοι γίνονται δέκτες της καθημερινής ταλαιπωρίας και προσπαθούν μετ΄ εμποδίων να διακινηθούν από και προς τις οικίες τους, λόγω των ουρών χιλιομέτρων.

«Ταλαιπωρούμαστε» η μόνιμη λέξη που επαναλάμβαναν Ελληνοκύπριοι οι οποίοι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα. Οι ουρές στα οδοφράγματα αλλά και η παράνομη σύλληψη των 5 Ε/Κ, έχει μετριάσει τον αριθμό των Ελληνοκύπριων που επιλέγουν να μεταβούν στις κατεχόμενες περιοχές του νησιού. «Ο χρόνος αναμονής στο οδόφραγμα έχει αυξηθεί από ότι παλαιότερα» υποστήριξαν απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «Π».

«Γενικά χρειαζόμαστε πολύ χρόνο, αυτή τη στιγμή, για να διακινηθούμε και για αυτό το λόγο σκέφτομαι δύο φορές πριν περάσω από τα οδοφράγματά με το αυτοκίνητό μου» μας λέει ο Χασάν, Τουρκοκύπριος που ζει και εργάζεται στην κατεχόμενη Λευκωσία.

«Η βόρεια πλευρά, (σημ: όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα) έχει τέσσερα σημεία ελέγχου ενώ η «νότια» (σημ: όπως αποκάλεσε τις ελεύθερες περιοχές) έχει μόνο δύο, κάτι που μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση διευκόλυνσης» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας «Κατά την άποψη μου αυτή η πραγματικότητα μας απομακρύνει ως κοινότητες».

Σε ερώτηση του «Π» αν αυτή η πραγματικότητα προέκυψε από την ένταση που δημιουργήθηκε από τις διώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον σφετεριστών ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα και με την παράνομη σύλληψη των 5 ελληνοκύπριων στα κατεχόμενα, οι απόψεις των πολιτών, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων διίστανται, με κάποιους να θεωρούν ότι είναι κομμάτι «αντιποίνων» και άλλους να μην το συνδέουν τόσο πολύ με αυτή την ένταση.

«Ανεξαρτήτως του τι γίνεται ή αποφασίζεται για το Κυπριακό, εμείς ταλαιπωρούμαστε ή πληρώνουμε κάθε απόφαση», μας δήλωσε πολίτης.

«Από τη μεριά μας είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε αν Τούρκοι με ΄΄ταυτότητες΄΄ του ψευδοκράτους είναι όντως παντρεμένοι με πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, και για αυτό η διαδικασία παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω» δήλωσαν στον «Π» αστυνομικοί από το σημείο ελέγχου του Αγίου Δομετίου. Μάλιστα μας ανέφεραν ότι καθημερινά γίνονται δέκτες δεκάδων τηλεφωνικών κλήσεων από πολίτες που παραπονούνται για την ταλαιπωρία που βιώνουν.

Παράλληλα, από το ρεπορτάζ διαπιστώσαμε, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των Τουρκοκύπριων που περνούν καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές, καθότι οι τιμές βασικών προϊόντων και όχι μόνο στα κατεχόμενα, είναι υψηλότερες από ότι στις ελεύθερες περιοχές.

Επιλέγουν τις ελεύθερες περιοχές για να προμηθευτούν είδη βασικής ανάγκης, πολλά είδη τροφίμων, ιδίως κρέας, φάρμακα, ρούχα, επίσης επισκέπτονται ταβέρνες και άλλα κέντρα αναψυχής αλλά και κάνουν χρήση των αεροδρομίων που ελέγχονται από την Δημοκρατία.

Μας μεταφέρθηκε, επίσης ότι, η κίνηση εκφεύγει καθημερινά κατά πολύ, των ωρών αιχμής, καθότι σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις ώρες αιχμής αλλά επεκτείνεται στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.

Αυτό από μόνο του αυξάνει την κίνηση και την αναμονή, σε σχεδόν όλα τα οδοφράγματα και αν κανείς τον μεγάλο αριθμό των τουριστών που διέρχονται από και προς τις ελεύθερες περιοχές, το πρόβλημα επιμηκύνεται.

Επίσης, συγκεκριμένα στην περιοχή της Λευκωσίας την κατάσταση δυσχεραίνει η ύπαρξη δύο μόνο οδοφραγμάτων, του Αγίου Δομετίου το οποίο είναι το δημοφιλέστερο και του Αστρομερίτη το οποίο επιλέγουν λίγοι.