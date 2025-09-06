Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τεράστια απάτη με διαθήκες αποβιωσάντων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε το 2022 και η τελευταία πριν από δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τους παραπονούμενους, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διερεύνηση.

Έφτασαν τις εννέα, μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες που αφορούν οικειοποίηση χρημάτων ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από περιουσίες αποθανόντων, οι οποίες διερευνώνται από το ΤΑΕ Λάρνακας. Η τελευταία καταγγελία υποβλήθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Όλες οι καταγγελίες στρέφονται εναντίον πρώην δικηγόρου, η οποία απώλεσε την άδεια άσκησης του επαγγέλματος μετά από καταδίκη της, τον Οκτώβριο του 2022, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για αδικήματα παρόμοιας φύσης. Όπως πληροφορούμαστε, η διερεύνηση δύο καταγγελιών έχει ολοκληρωθεί και οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη. Στάλθηκαν πίσω στην Αστυνομία με συγκεκριμένες οδηγίες, και αναμένεται ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα τεθούν εκ νέου ενώπιον του Ποινικού Τμήματος ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΠΑΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited