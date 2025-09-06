Τεράστια απάτη με διαθήκες αποβιωσάντων

Έφτασαν τις εννέα, μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες που αφορούν οικειοποίηση χρημάτων ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από περιουσίες αποθανόντων, οι οποίες διερευνώνται από το ΤΑΕ Λάρνακας. Η τελευταία καταγγελία υποβλήθηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Όλες οι καταγγελίες στρέφονται εναντίον πρώην δικηγόρου, η οποία απώλεσε την άδεια άσκησης του επαγγέλματος μετά από καταδίκη της, τον Οκτώβριο του 2022, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για αδικήματα παρόμοιας φύσης. Όπως πληροφορούμαστε, η διερεύνηση δύο καταγγελιών έχει ολοκληρωθεί και οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη. Στάλθηκαν πίσω στην Αστυνομία με συγκεκριμένες οδηγίες, και αναμένεται ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα τεθούν εκ νέου ενώπιον του Ποινικού Τμήματος ...

