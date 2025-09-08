Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ολοκληρώνεται το Πάρκο Τσιακκιλερού

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Τον Οκτώβριο ο εργολάβος θα παραδώσει επίσημα το Πολυλειτουργικό Πάρκο Τσιακκιλερού στον Δήμο Λάρνακας και ο νέος χώρος πρασίνου θ’ ανοίξει τις πύλες του για το κοινό. Θα διαθέτει γήπεδα άθλησης, καφετέρια και θεατράκι

Στο τελικό τους στάδιο βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες για το έργο «Δημιουργία Χώρου Εκδηλώσεων-Αναψυχής στον κυβερνητικό οικισμό Τσιακκιλερού», στη Λάρνακα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό πάρκο, που όμοιό του δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο προ...

ΛΑΡΝΑΚΑΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣΠΑΡΚΟ

