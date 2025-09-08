Απειλές κατά της ζωής της καταγγέλλει Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος στα κατεχόμενα

Η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Τζανάν Ονούρερ καταγγέλει ότι δέχθηκε απειλητικό μήνυμα κατά της ζωής της, επειδή αρνήθηκε να αποσύρει ρεπορτάζ που αφορούσε εγκληματική δράση ατόμων που είχαν φτάσει από την Τουρκία, με τις δημοσιογραφικές συντεχνίες στα κατεχόμενα να αντιδρούν έντονα.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η Τζανάν Ονούρερ, Συντονίστρια Ψηφιακών Εκδόσεων της «Κίπρις ποστασί», έλαβε μήνυμα που ανέφερε «αν δεν κατεβάσεις την είδηση, δεν θα σε αφήσουμε να ζήσεις». Η απειλή σχετίζεται με είδηση για τη σύλληψη και απέλαση προσώπων που τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν διαπράξει κλοπές αλκοολούχων ποτών σε καταστήματα στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η δημοσιογράφος κατήγγειλε το περιστατικό στην «αστυνομία».

Η τουρκοκυπριακή συντεχνία εργαζομένων του Τύπου (Basın-Sen), σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στη δημοσιογράφο και μέλος της, Τζανάν Ονούρερ, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους του Τύπου, λέγοντας ότι «καμία απειλή δεν θα εμποδίσει τους δημοσιογράφους να κάνουν το καθήκον τους». Η συντεχνία δήλωσε ότι θα παρακολουθεί την υπόθεση μέχρι τέλους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αυξανόμενη εγκληματικότητα στα κατεχόμενα απειλεί την κοινωνική γαλήνη και καταγγέλλεται ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια φίμωσης και λογοκρισίας, μέσω απειλών, των ειδήσεων που αφορούν άτομα που εισέρχονται με τουριστική βίζα και διαπράττουν εγκλήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ