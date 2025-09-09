Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η «συνήθης πρακτική» του κατοχικού καθεστώτος αναμένεται και για τους 5 Ε/κ εκτοπισθέντες

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισθέντων από το κατοχικό καθεστώς

Υπό παράνομη κράτηση από το κατοχικό καθεστώς, συνεχίζουν να τελούν οι πέντε Ελληνοκύπριοι εκτοπισθέντες που συνελήφθησαν στα κατεχόμενα κοντά στις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή από το Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής, οι πέντε οδηγήθηκαν χθες ενώπιον στρατοδικείου και αύριο θα παρουσιαστούν ενώπιον «δικαστηρίου» του ψευδοκράτους.

Η ίδια πηγή εξέφρασε απαισιοδοξία για την πορεία της υπόθεσης, εκτιμώντας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταδικαστούν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι συνήθως οι ποινές συμψηφίζονται με τις ημέρες κράτησης που έχουν ήδη εκτίσει, κάτι που αφήνει περιθώριο να αφεθούν σύντομα ελεύθεροι.

Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις ενώ έχει ήδη μεταφερθεί στις Βρυξέλλες και τίθεται ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών.

