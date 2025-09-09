Τι είναι το φαινόμενο Τwin tornadoes και το funnels και τι εμφανίστηκε εν μέσω κακοκαιρίας στη Λευκωσία; (εικόνες)

Ένα σχετικά σπάνιο για την Κύπρο φαινόμενα είδαν αρκετοί στη Λευκωσία, εν μέσω βροχοπτώσεων. Συγκεκριμένα, σήμερα στη δυτική Λευκωσία «χτύπησαν» ταυτόχρονα δύο ανεμοστρόβιλοι, με αρκετούς να απαθανατίζουν το γεγονός και να αναρτούν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι είναι το φαινόμενο twin tornadoes

Οι ανεμοστρόβιλοι συνήθως εμφανίζονται σε έντονα καταιγιδοφόρα συστήματα (supercells). Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατόν:

Να σχηματιστούν δύο ανεμοστρόβιλοι από την ίδια καταιγίδα · αυτό λέγεται “twin tornadoes” ή δίδυμοι ανεμοστρόβιλοι. Συμβαίνει σπάνια, αλλά έχει καταγραφεί.

Να υπάρχουν δύο (ή και περισσότεροι) ανεμοστρόβιλοι σε διαφορετικά σημεία αν δραστηριοποιούνται περισσότερες καταιγίδες σε μια περιοχή.

Να παρατηρηθεί ένας “satellite tornado”: ένας μικρότερος ανεμοστρόβιλος που σχηματίζεται κοντά στον κύριο και περιστρέφεται γύρω του.

Αν και είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο, δεν είναι αδύνατο. Έχουν υπάρξει μάλιστα καταγεγραμμένα περιστατικά με τρεις ή περισσότερους ανεμοστρόβιλους ταυτόχρονα σε μεγάλες καταιγίδες στις ΗΠΑ.

Τι είναι funnels

Είναι δύο σιφώνες (funnels / στροβιλισμοί) που κατεβαίνουν από τη βάση του νέφους. Στην Κύπρο τέτοια φαινόμενα είναι πιο συχνά κοντά στη θάλασσα (υδροστρόβιλοι), αλλά μπορούν να εμφανιστούν και πάνω από ξηρά ως μικροί ανεμοστρόβιλοι (landspouts).