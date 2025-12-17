«Ας μην κολλήσουμε σε ένα οδόφραγμα»: Μήνυμα Αβέρωφ στον Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό

Κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Τρίτη (16/12), ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου τοποθετήθηκε τόσο για τα οικονομικά ζητήματα όσο και για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι «χωρίς πατρίδα δεν θα μπορούμε να συζητούμε για μελλοντικούς προϋπολογισμούς».

Κυπριακό

Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Νεοφύτου απέδωσε τα εύσημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, «τα τελευταία πέντε χρόνια στο τραπέζι επίσημα υπήρχε η τουρκική θέση των δύο κρατών», προσθέτοντας ότι με το πρόσφατο ανακοινωθέν των ΗΕ «φεύγει αυτή η θέση από το τραπέζι».

Εξέφρασε την ευχή να υπάρξει συνέχεια «με τόλμη, με έναν πατριωτικό ρεαλισμό», ώστε να γίνουν «ουσιαστικές συνομιλίες για το Κυπριακό». Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας «ας μην κολλήσει σε ένα οδόφραγμα, γιατί ίσως ένα οδόφραγμα να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στην ανάγκη συνεργασιών, σημειώνοντας ότι η παράταξή του συνεργάστηκε με το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ για την οικονομία και ότι, σε περίπτωση εξέλιξης στο Κυπριακό, «θα χρειαστεί να συνεργαστούμε και με τους εξ αριστερών μας και να στηρίξουμε μαζί τον κοινό στόχο, τον μεγαλύτερο, την επανένωση του τόπου μας».

Η απολογία

Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αντίπαλοι εντός της αιθούσης» και ότι οι πραγματικοί αντίπαλοι είναι «τα προβλήματα της κοινωνίας». Ανέφερε ότι η Κύπρος «δεν είναι η χειρότερη χώρα, ούτε η καλύτερη χώρα», προσθέτοντας ότι διαχρονικά «όλοι μας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, διαπράξαμε λάθη».

Απευθυνόμενος στην κοινωνία, ζήτησε συγγνώμη και απολογήθηκε «για οποιαδήποτε λάθη διέπραξα στα 23 χρόνια κοινοβουλευτικού μου έργου».

Οικονομία και κοινωνικές πιέσεις

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως η οικονομία παρουσιάζει θετικούς δείκτες, «η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν περνά καλά» και «δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα». Υπενθύμισε ότι η κοινωνία το 2013 «φορτώθηκε το κόστος» δύσκολων αποφάσεων και σήμερα, όπως είπε, «βλέπει που η οικονομία αποδίδει να μην παίρνει ένα δίκαιο μέρισμα».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος ζωής και στο στεγαστικό, λέγοντας ότι «το δικαίωμα της στέγης παραμένει άπιαστο» για πολλούς πολίτες.

Κρατικό μισθολόγιο

Σε ό,τι αφορά το κρατικό μισθολόγιο, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία. Ανέφερε ότι το 2008 το μισθολόγιο ήταν στα 2,51 δισ. ευρώ και ότι όταν η χώρα μπήκε στο μνημόνιο είχε ανέλθει στα 2,86 δισ. ευρώ. Σημείωσε ότι σε πέντε χρόνια διακυβέρνησης ΑΚΕΛ υπήρξε αύξηση 350 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2012 έως το 2022 το μισθολόγιο αυξήθηκε επίσης κατά 350 εκατ. ευρώ σε μια δεκαετία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο τέλος του 2022 το κρατικό μισθολόγιο βρισκόταν στα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2025 ανέρχεται στα 4,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση ενός δισ. μέσα σε τρία χρόνια. Πρόσθεσε ότι, με βάση τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το μισθολόγιο αναμένεται να φτάσει τα 4,9 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2028.

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι την ευθύνη δεν έχει μόνο η κυβέρνηση αλλά «και η ολότητα της Βουλής», προειδοποιώντας ότι «δεν θα αντέξει η οικονομία στο μέλλον τέτοια αύξηση του κρατικού μισθολογίου».

Χρέος και ΤΚΑ

Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος, είπε ότι μειώθηκε ο εξωτερικός δανεισμός κατά 2,1 δισ. ευρώ, ωστόσο αυξήθηκε ο εσωτερικός δανεισμός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 3 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 12,7 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, μέρος των χρημάτων αυτών προέρχεται «από τις μελλοντικές συντάξεις» και χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση του κρατικού μισθολογίου.

Προτάσεις

Ο κ. Νεοφύτου κατέθεσε δύο προτάσεις, σημειώνοντας ότι θα τις προωθήσει με την έγκριση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Η πρώτη αφορά το κρατικό μισθολόγιο, προτείνοντας να μην αυξάνεται πέραν της αύξησης της οικονομίας και να κατοχυρωθεί αυτό συνταγματικά. Η δεύτερη αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εισηγούμενος τη δημιουργία ξεχωριστού ταμείου, στο οποίο θα κατατίθεται κάθε πλεόνασμα και το οποίο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες δαπάνες.

Ολοκληρώνοντας, επανέλαβε ότι στόχος είναι η διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενιών και, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, «η επανένωση του τόπου μας».