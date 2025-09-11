Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απάτη με πώληση περιουσιών στα κατεχόμενα-Χειροπέδες σε δύο γυναίκες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φέρεται να έπεισαν τους παραπονούμενους ότι θα τους βοηθήσουν να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους

Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον δυο γυναικών, 44 και 53 χρόνων, οι οποίες συνελήφθηκαν σε σχέση με υπόθεση εξαπάτησης πολιτών και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, προς διευθέτηση πώλησης των περιουσιών τους στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου, 2023 και Μαΐου, 2025, οι δυο γυναίκες φέρονται να απέσπασαν από πολίτες, σε τέσσερις περιπτώσεις, χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις 150 χιλιάδες ευρώ, χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδείς παραστάσεις.

Συγκεκριμένα, φέρεται να έπεισαν τους παραπονούμενους ότι θα τους βοηθήσουν να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέκοψε τη διαδικασία στις 11:00, λόγω της παναπεργίας και ανακοίνωσε αργότερα την απόφαση του, για πενθήμερη προσωποκράτηση τους, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, σε σχέση με αδικήματα που αφορούν την απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟτουρκοκυπριακές περιουσίες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited