Σήμερα η απόφαση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για Μ. Σιζοπουλο

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να εκδώσει σήμερα λεπτομερή ανακοίνωση για την απόφασή της σε σχέση με την έρευνα που διενήργησε εναντίον του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ και βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Στην ανακοίνωση θα καταγράφονται και τα ευρήματα της έρευνας, με βάση τα οποία η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα εισηγείται την παραπομπή ή όχι του πορίσματος στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Μία από τις επιλογές είναι και η διενέργεια ποινικής έρευνας.

Η έρευνα εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού αξιολόγησε τις καταγγελίες που κατέθεσε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα. Για σκοπούς διενέργειας της έρευνας, η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή, Σωτήρη Λιασίδη, και τον δικηγόρο, Νικόλα Χαραλάμπους.

Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, εμπλέκει τον Μαρίνο Σιζόπουλο σε υπόθεση εξασφάλισης «χρυσού» διαβατηρίου με ψευδείς παραστάσεις. Ο κ. Σιζόπουλος απέρριψε τα όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι είναι ο ίδιος που κατήγγειλε τη συγκεκριμένη υπόθεση στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, εμπλέκοντας πρώην συνεργάτη του. Ωστόσο, η διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης δεν προχώρησε και αρχειοθετήθηκε με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη. Εξού και κατέληξε ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Μετά από έναν χρόνο μελέτης εγγράφων και ακροάσεων μαρτύρων, ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα η διερεύνηση της υπόθεσης και οι δύο λειτουργοί επιθεώρησης παρέδωσαν το πόρισμά τους στην Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Τι κατήγγειλε ο Γ. Βαρνάβα

Ο πρώην βουλευτής, Γιώργος Βαρνάβα, στην καταγγελία του προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρεται στην εταιρεία Taxan Properties Developers Ltd, μέσω της οποίας, όπως ισχυρίζεται, Ιρακινός επενδυτής εξασφάλισε «χρυσό» διαβατήριο με ψευδείς παραστάσεις. Κατά τον επίμαχο χρόνο, μέτοχος στην εν λόγω εταιρεία ήταν και ο Μαρίνος Σιζόπουλος.

Η Taxan Properties είχε μη εξυπηρετούμενο δάνειο ύψους €2.581.000 σε τράπεζα, η οποία πρότεινε στους μετόχους να διαγράψει από την οφειλή το ποσό των €956.000, εφόσον το δάνειο εξοφληθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κ. Βαρνάβα ισχυρίζεται στην επιστολή-καταγγελία του ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος και οι τρεις συνέταιροί του στην Taxan Properties (ένας πολιτικός μηχανικός, ένας κτηματομεσίτης και ένας δημοτικός σύμβουλος), στην προσπάθειά τους να διευθετήσουν την οφειλή της εταιρείας προς την τράπεζα, πώλησαν το μοναδικό ακίνητο που κατείχε η εταιρεία – ένα οικιστικό τεμάχιο 10 σκαλών στην Αραδίππου – έναντι €1.600.000 σε Ιρακινό επενδυτή, προκειμένου αυτός να αποκτήσει «χρυσό» διαβατήριο. Προσθέτει πως «ο εν λόγω επενδυτής, στον οποίο υποσχέθηκαν έκδοση 'χρυσού' διαβατηρίου, θα έπρεπε να είχε επενδύσει πέραν των €2 εκατ. και να κατείχε υποστατικό αξίας πέραν των €500.000, όπως προνοούσε τότε το σχέδιο των «χρυσών» διαβατηρίων», εννοώντας το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, ο κ. Βαρνάβα διατυπώνει ισχυρισμούς ότι ο Ιρακινός έλαβε την υπηκοότητα με ψευδείς παραστάσεις, καταλογίζοντας στον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι, μαζί με τους συνεταίρους του, «κατέθεσαν δεύτερο ψεύτικο συμβόλαιο στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο αναγραφόταν ότι η επένδυση του Ιρακινού ανερχόταν στα €2.025.000 αντί του ποσού των €1.600.000», για να μπορεί έτσι ο Ιρακινός να εξασφαλίσει «χρυσό» διαβατήριο.

Αιχμές κατά Γενικού Εισαγγελέα για το κλείσιμο της υπόθεσης

Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, στην επιστολή-καταγγελία του προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ημερομηνίας 6/11/2023, που έδωσε στη δημοσιότητα, καταφέρεται και εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, κατηγορώντας τον ότι σταμάτησε την ποινική έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Συγκεκριμένα, υποστήριξε τα εξής:

1 Στις 9/7/2019, ένας εκ των συνεταίρων του Μαρίνου Σιζόπουλου συνελήφθη από την Αστυνομία και παραδέχθηκε την εμπλοκή του, παραδίδοντας έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Βαρνάβα, ενέπλεκαν και τον Μαρίνο Σιζόπουλο σε ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

2 Παρόλο που η καταγγελία εναντίον του συλληφθέντα στην Αστυνομία έγινε από τον ίδιο τον Μαρίνο Σιζόπουλο και ακόμη έναν εκ των συνεταίρων του —μετά από νομική συμβουλή, όπως υποστηρίζει ο κ. Βαρνάβα, ώστε να προλάβουν τα γεγονότα— τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ανακριτές της υπόθεσης ήταν τέτοια που ενδεχομένως να ενέπλεκαν και τον ίδιο τον Σιζόπουλο. Γι’ αυτόν τον λόγο, στις 7/10/2019, ανώτερο στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας ζήτησε να γίνουν ενέργειες για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του με σκοπό να ανακριθεί ο Μαρίνος Σιζόπουλος.

3 Στις 27/7/2020, μόλις 27 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Γιώργου Σαββίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, και χωρίς, όπως αναφέρει, κανένα δικαιολογητικό, παρότι η υπόθεση αφορούσε πολιτικό αρχηγό και, κατ’ επέκταση, δημόσιο πρόσωπο, δόθηκαν οδηγίες από τον κ. Σαββίδη να μην προχωρήσει η διαδικασία άρσης της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου. Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, δόθηκαν οδηγίες να αρχειοθετηθεί η υπόθεση.

4 Ούτε και το συλληφθέν πρόσωπο οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, παρόλο που παραδέχθηκε εμπλοκή και παρέδωσε τεκμήρια που ενοχοποιούσαν τον ίδιο και ενδεχομένως τους συνεταίρους του, και κατ’ επέκταση τον Μαρίνο Σιζόπουλο.

Σιζόπουλος: Μας ξεγέλασε ο συνέταιρος

Ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, σε παλαιότερες δηλώσεις του σε σχέση με την υπόθεση διερωτήθηκε πώς μπορεί να έχει ευθύνες για μια υπόθεση που ο ίδιος κατήγγειλε στην Αστυνομία: «Αυτή την υπόθεση την κατήγγειλα προσωπικά στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Είχα αναφέρει ότι ένας από τους μετόχους της εταιρείας ευθυνόταν για ενδεχόμενη εξαπάτηση ή/και απόκρυψη στοιχείων. Το κατήγγειλα και είμαι ύποπτος;», διερωτήθηκε.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Σιζόπουλος, θύμα της υπόθεσης είναι και ο ίδιος, καθώς όπως δήλωσε, ένας εκ των συνεταίρων της εταιρείας Taxan Properties τους παρουσίασε συμβόλαιο για πώληση του ακινήτου προς €1.600.000, ενώ στις αρμόδιες κρατικές Αρχές το επίσημο, χαρτοσημασμένο συμβόλαιο που κατατέθηκε αναφερόταν σε τιμή πώλησης για το ποσό των €2.025.000. Κατά τον κ. Σιζόπουλο, η διαφορά του μισού εκατομμυρίου ευρώ φέρεται να κατακρατήθηκε από τον συνεταίρο του, γεγονός που ο ίδιος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Τέλος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος θεωρεί ότι, αν ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έκλεινε την ποινική υπόθεση και αφηνόταν η Αστυνομία να ολοκληρώσει τις έρευνές της, θα αποκαλυπτόταν ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στην πλαστογραφία των συμβολαίων και ότι την ευθύνη φέρει ο πρώην συνέταιρός του, ο οποίος είχε άλλωστε συλληφθεί από την Αστυνομία αλλά δεν κατηγορήθηκε καθώς η υπόθεση έκλεισε με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα.