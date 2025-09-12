«Χρυσά» Διαβατήρια: Ανακάλεσε την κυπριακή υπηκοότητα από 150 πρόσωπα, λέει η Κυβέρνηση

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την προχθεσινή συνεδρία του, ενέκρινε έξι προτάσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από 28 πρόσωπα που είχαν πολιτογραφηθεί στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Οι χθεσινές αποφάσεις προστίθενται σε άλλες 35 αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας τον Μάρτη του 2023 κι έπειτα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι 41 αποφάσεις για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας αφορούν συνολικά 150 πρόσωπα, δηλαδή 41 επενδυτές και 109 μέλη των οικογενειών τους. Επιπρόσθετα, την ίδια περίοδο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση Διατάγματος Στέρησης Υπηκοότητας για 69 πρόσωπα, για τα οποία η αρχική απόφαση είχε ληφθεί κατά το διάστημα 2021-2023. Ακόμα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστέρησης για 15 πρόσωπα, ήτοι πέντε επενδυτές και δέκα μέλη των οικογενειών τους.

Σημειώνεται ότι, από το 2021 οπότε και τερματίστηκε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, αποφασίστηκε η αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας για συνολικά 360 πρόσωπα, που αντιστοιχούν σε 101 επενδυτές και 259 εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Για 112 από τα 360 πρόσωπα, έχει ολοκληρωθεί διαδικασία και έχουν ακυρωθεί τα έγγραφά τους.

Η διαδικασία άρσης της πολιτογράφησης προσώπων που εξασφάλισαν την κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος εντάσσεται στη ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την πάταξη της διαφθοράς και την αποκατάσταση της φήμης της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ολοκληρώνει τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία για το Αρχείο Πληθυσμού, με στόχο την εναρμόνιση με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον περιθώρια επαναφοράς πρακτικών που στο παρελθόν έπληξαν τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια, αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας και στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά μπροστά, με σύγχρονες ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.