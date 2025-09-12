Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπέβαλε επίσημα υποψηφιότητα για «προεδρικές» ο Ερχιουρμάν - «Αρχίζει μια νέα περίοδος»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Νωρίτερα δήλωσε στήριξη στον Ερχιουρμάν και ο Σερντάρ Ντεκτάς

Σήμερα είναι η αρχή μιας καινούργιας περιόδου, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν υποβάλλοντας την υποψηφιότητά του για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα, μετά την ανάλογη πράξη από τον κ. Τατάρ.

Ο κ. Ερχιουρμάν συνοδευόταν από πλήθος στελεχών και μελών του ΡΤΚ, υποστηρικτών του, του προέδρου του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ και μελών του κόμματος, τον «δήμαρχο» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, τον πρώην ηγέτη των Τ/κ και πρώην πρόεδρο του ΡΤΚ, Μεμέτ Αλί Ταλάτ αλλά και την σύζυγό του, Νιλντέν Μπεκτάς Ερχιουρμάν.

Μιλώντας μετά την υποβολή της υποψηφιότητας στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο», στην πλατεία Σεραγιού, στην κατεχόμενη Λευκωσία, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση, συνεχίζουν τον δρόμο τους «για να κερδίσουμε καρδιές για τα παιδιά μας». Μετά την υποβολή της αίτησης, το πλήθος φώναξε συνθήματα όπως «Η φωνή μας, ο λόγος μας, Τουφάν Ερχιούρμαν» και «πρόεδρε, Τουφάν Ερχιούρμαν».

«Υποβάλαμε την υποψηφιότητά μας για να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα εποχή. Σήμερα είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Είθε να είναι ευοίωνη για όλους μας» είπε και μίλησε για πατριωτικό «λαό» που πιστεύουν στην ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αυτή η χώρα, αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι και πάλι περήφανοι για τον εαυτό τους, τη χώρα τους και τους θεσμούς τους. Θα περπατήσουμε μαζί και θα νικήσουμε μαζί», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΚΛΟΓΕΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited