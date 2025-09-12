Υπέβαλε επίσημα υποψηφιότητα για «προεδρικές» ο Ερχιουρμάν - «Αρχίζει μια νέα περίοδος»

Σήμερα είναι η αρχή μιας καινούργιας περιόδου, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν υποβάλλοντας την υποψηφιότητά του για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα, μετά την ανάλογη πράξη από τον κ. Τατάρ.

Ο κ. Ερχιουρμάν συνοδευόταν από πλήθος στελεχών και μελών του ΡΤΚ, υποστηρικτών του, του προέδρου του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ και μελών του κόμματος, τον «δήμαρχο» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, τον πρώην ηγέτη των Τ/κ και πρώην πρόεδρο του ΡΤΚ, Μεμέτ Αλί Ταλάτ αλλά και την σύζυγό του, Νιλντέν Μπεκτάς Ερχιουρμάν.

Μιλώντας μετά την υποβολή της υποψηφιότητας στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο», στην πλατεία Σεραγιού, στην κατεχόμενη Λευκωσία, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση, συνεχίζουν τον δρόμο τους «για να κερδίσουμε καρδιές για τα παιδιά μας». Μετά την υποβολή της αίτησης, το πλήθος φώναξε συνθήματα όπως «Η φωνή μας, ο λόγος μας, Τουφάν Ερχιούρμαν» και «πρόεδρε, Τουφάν Ερχιούρμαν».

«Υποβάλαμε την υποψηφιότητά μας για να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα εποχή. Σήμερα είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Είθε να είναι ευοίωνη για όλους μας» είπε και μίλησε για πατριωτικό «λαό» που πιστεύουν στην ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αυτή η χώρα, αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι και πάλι περήφανοι για τον εαυτό τους, τη χώρα τους και τους θεσμούς τους. Θα περπατήσουμε μαζί και θα νικήσουμε μαζί», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ