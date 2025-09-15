Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 32χρονου μετά από καταδίωξη οχήματος στη Λεμεσό

Πρόκειται για 32χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος, σύμφωνα με τις εξετάσεις, οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας και άδεια κυκλοφορίας.

Έναν 32χρονο συνέλαβε η Αστυνομία, το απόγευμα της Κυριακής, το όχημα του οποίου καταδιώχθηκε, στους δρόμους της Λεμεσού. Ο ύποπτος φέρεται να έσπρωξε αστυνομικό και να οδηγούσε χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας και άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:20 χθες, όταν μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν όχημα, επί της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη.

Αμέσως οι αστυνομικοί έθεσαν σε λειτουργία το φάρο και τη σειρήνα του αστυνομικού οχήματος, ωστόσο ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα, επιχείρησε να διαφύγει του ελέγχου.

Ακολούθησε καταδίωξη όταν, σε κάποιο σημείο του δρόμου, το όχημα σταμάτησε απότομα και από αυτό εξήλθαν τρία πρόσωπα, τα οποία τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέλος της αστυνομίας ανέκοψε τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος έσπρωξε τον αστυνομικό με σκοπό να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε με τη βοήθεια δεύτερου μέλους της Αστυνομίας και αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση.

Πρόκειται για 32χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος, σύμφωνα με τις εξετάσεις, οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας και άδεια κυκλοφορίας. 

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

