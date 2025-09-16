Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για κλοπή οικονομικών ωφελημάτων ο Ησαϊας, σύμφωνα με τη Μητρόπολη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Μητρόπολη Ταμασού απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται η εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων, που ενδέχεται να σκανδαλίσουν τους πιστούς και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, όπως αναφέρει.

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαϊας απέρριψε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας τις κατηγορίες για κλοπή των οικονομικών ωφελημάτων συμβολαίου, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Η Μητρόπολη σημειώνει ότι «μετά την αποπεράτωση των πολύμηνων ερευνών της Αστυνομίας Κύπρου, λόγω των ψευδών κατηγοριών εναντίον του Μητροπολίτη Ησαΐα από τους έκπτωτους μοναχούς της Ιεράς Μονής Αββακούμ, δεν προέκυψε κανένα τεκμήριο, για το οποίο προκύπτει ανάγκη περαιτέρω ελέγχου εναντίον του, πλην του θέματος των δεδομένων, τα οποία έκρινε το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο και οδήγησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου και τελικά στην καταδίκη των πρώην κληρικών».

Όπως επισημαίνεται  στην ανακοίνωση "η υπόθεση οικονομικού περιεχομένου 32,000 ευρώ, για την οποία θα ελεγχθεί ο Πανιερώτατος, δεν έχει καμία σχέση με τις συκοφαντίες των πρώην κληρικών", αλλά αφορά στο επ’ ονόματι του Μητροπολίτη ασφάλιστρο ζωής, "το οποίο, κατά τη θέση μας, σύναψε επ’ ωφελεία του ιδίου, ως φυσικού προσώπου, η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής το 2010".

Προστίθεται πως ο Μητροπολίτης απέρριψε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου "τις προς αυτόν κατηγορίες για δήθεν κλοπή των οικονομικών ωφελημάτων του επ’ ονόματι του συμβολαίου, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ, και, με καθαρά συνείδηση, εμπιστευόμενος τη Δικαιοσύνη, θα αντιμετωπίσει, με θάρρος και αποφασιστικότητα, μα, προπαντός, με υψηλό αίσθημα ευθύνης του εκκλησιαστικού του αξιώματος, και τις δύο υποθέσεις, για τις οποίες ελέγχεται".

Η Μητρόπολη Ταμασού απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται η εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων, που ενδέχεται να σκανδαλίσουν τους πιστούς και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, όπως αναφέρει.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited