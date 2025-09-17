Στην εντατική 72χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στην Πάφο - Θετικός σε αλκοτέστ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού στην Πάφο, όταν 72χρονος οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο εξήλθε της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κυρίζι νερού και ανετράπη.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα πλευρών και σπονδύλου, αιμοθώρακες, εκδορές και αιμάτωμα στο κεφάλι. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, με αρχική ένδειξη 90μg και τελική 84μg, ποσότητα υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου.

Τις έρευνες για το τροχαίο συνεχίζουν ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας και η Τροχαία Πάφου.