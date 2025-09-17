Πόλεμος αντιδράσεων μετά την απόφαση για το κέντρο του Ρίκκου

Πόλεμος αντιδράσεων έχει προκληθεί από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας να προχωρήσει σε προκήρυξη των προσφορών για το κέντρο του Ρίκκου, ιδιοκτησίας του Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος που αποτελεί παραδοσιακό καφεστιατόριο με ιστορία πολλών χρόνων.

Το θέμα τέθηκε χτες Τρίτη στον ΠτΔ με αφορμή την παρουσία του στην Πάφο. Η απόφαση για την προκήρυξη των προσφορών λήφθηκε στις 21.7.25 από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας και κατά πλειοψηφία. Ένσταση επί του θέματος έφερε ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου Ανδρέας Σιήκκης ο οποίος με δηλώσεις του στον «Π» αναφέρθηκε στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που τιμής ένεκεν , όπως είπε, παραχωρούσαν τον χώρο για την λειτουργία καφεστιατορίου στον κ. Ξενοφώντος (Ρίκκο) με ενοίκιο.

Ενδεικτικά η παραχώρηση έγινε με την καταβολή ενοικίου, όπως είπε, γιατί ο ιδιοκτήτης του κέντρου είναι τραυματίας πολέμου με 75% αναπηρία. Ακόμη επειδή επί 51 χρόνια συνεχώς λειτουργεί το παραδοσιακό καφεστιατόριο. Επίσης, λόγω του ότι το Κράτος όταν λάμβανε επιστολές από το 1976 από τον κ. Ξενοφώντος να του εκμισθωθεί ο χώρος, τελικά το 2013 έλαβε από το Κράτος την απάντηση ότι δεν μπορεί το Κράτος να εκμισθώνει κρατική γη σε ιδιώτες, και για αυτό θα την εκμισθώσει στον Δ. Γεροσκήπου υπό την προυπόθεση ο Δήμος να προχωρήσει στην εκμίσθωση του χώρου στον ίδιο τον κ. Ξενοφώντος.

Αντί να γίνει τούτο, συνέχισε ο κ. Σιήκκης, κοροίδευαν τον ιδιοκτήτη και του το άφηναν χωρίς να του το εκμισθώσουν. Ο νυν Δήμαρχος Ιεροκηπίας συνέχισε το έβγαλε σε προσφορά.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης αφού αποτάθηκαν στον Υπουργό Εσωτερικών στις 26 Απριλίου του 2025 λήφθηκε απάντηση από το Υπουργείο ότι το σωστό είναι να βγουν σε προσφορές, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κέντρα. Ο κ. Σιήκκης είπε πως η Επιτροπή Παθόντων και Αναπήρων Πολέμου, κατόπιν τούτου αντέδρασε και απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών διαμαρτυρόμενη για την προκήρυξη των προσφορών του κέντρου του Ρίκκου με το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για όμοιες περιπτώσεις.

Κατόπιν τούτο, αποστάλθηκε άλλη επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 2 Μαϊου η οποία ουσιαστικά «ανοίγει παράθυρο» για τον Δ. Ιεροκηπίας να επανεξετάσει το θέμα.

Η επιστολή δεν παρουσιάστηκε ωστόσο στην συνεδρία της 2ης Ιουλίου του 2025 και ούτε έχει καταγραφεί στο πρακτικό, ώστε να μπορεί να τεθεί εκ νέου σε συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας.

Κατόπιν τούτου το θέμα τέθηκε χτες ενώπιον του ΠτΔ από την οικογένεια του παραπονούμενου. Ο αντιδήμαρχος Γεροσκήπου ανέφερε πως ο ΠτΔ είπε πως το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό και θα το συζητήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Καταληκτικά ο κ. Σιήκκης ανέφερε πως το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί για σκοπούς όχι μόνο δημοσίου συμφέροντος αλλά και κοινωνικού συμφέροντος ώστε να στηρίζονται οι ανάπηροι πολέμου.

Σημειώνεται πως το κέντρο του Ρίκκου έχει μεγάλη ιστορία με την συγκέντρωση ανθρώπων του πολιτισμού και της τέχνης, σε καθημερινή βάση . Επίσης αποτελεί κέντρο καθημερινής αναψυχής για πολλούς ηλικιωμένους που συχνάζουν για μια παρτίδα τάβλι, αλλά και στέκι πολλών Παφιτών.