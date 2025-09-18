Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία οι 5 Ελληνοκύπριοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου το «στρατιωτικό δικαστήριο» αποφάσισε την υπό όρους αποφυλάκιση των τριών εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κρατούνταν παράνομα στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία αναμένεται να βρεθούν πάλι σήμερα το πρωί οι πέντε Ελληνοκύπριοι που αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» στα κατεχόμενα. 

Στη διαδικασία ενώπιον του "επαρχιακού δικαστηρίου" Τρικώμου, το ζεύγος, το οποίο τελούσε "υπό κράτηση" στα κατεχόμενα έως και 3 μήνες για "κατηγορίες" που αντιμετώπιζε, αφέθηκε επίσης ελεύθερο υπό όρους στις 12 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία να έχει οριστεί εκ νέου για αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί, οι πέντε Ελληνοκύπριοι έχουν καταβάλλει χρηματική «εγγύηση» και παρουσιάζονται μία φορά την εβδομάδα στο πλησιέστερο «αστυνομικό τμήμα». Επίσης διατάχθηκε η παράδοση όλων των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και τους επιβλήθηκε "απαγόρευση εξόδου" από το ψεδοκράτος.

ΚΥΠΕ

