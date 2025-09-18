Ανώτατο: Νομιμη η κράτηση αιτητή ασύλου για λόγους εθνικής ασφάλειας

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την ορθότητα της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με την οποία κρίθηκε ότι η κράτηση αιτητή ασύλου δικαιολογείται για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, με αναφορές σε σκεπτικό σημαντικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), όπως, μεταξύ άλλων, την C-601/15 JN κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ημερομηνίας 15.02.2016, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ενεργώντας ως Εφετείο, επικύρωσε με απόφασή του, στις 16.09.2025, την ορθότητα της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας με την οποία κρίθηκε ότι η κράτηση αιτητή ασύλου δικαιολογείται για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας.

Όπως σημειώνεται, η απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου δίδει ξεκάθαρη απάντηση στον αιτητή ασύλου που προσέφυγε πρωτόδικα, ισχυριζόμενος ότι η κράτησή του παραβίαζε το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την προστασία της προσωπικής του ελευθερίας, τονίζοντας ότι η κράτηση ήταν νόμιμη, πλήρως αιτιολογημένη και αναγκαία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, ενώ η επικίνδυνη δραστηριότητα της οργάνωσης στην οποία συμμετείχε ο Εφεσείοντας, όπως αποδεικνύεται από φωτογραφικό υλικό και δηλώσεις του, δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολία.

Ως καταγράφεται λεπτομερώς στην απόφαση «…ο εφεσείοντας, με βάση δική του δήλωση, συμμετείχε στην εν λόγω οργάνωση και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο οπλοφορούσε. Το γεγονός ότι οπλοφορούσε υποστηρίζεται και από τις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο του, στις οποίες απεικονίζεται με στρατιωτική στολή να κρατάει όπλο τύπου ΑΚ47.»

Συνακόλουθα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Δημοκρατία είχε προβεί σε πλήρη εξατομικευμένη αξιολόγηση της περίπτωσής του, βασιζόμενη σε συγκεκριμένα στοιχεία, περιλαμβανομένων των εγγράφων των εθνικών και διεθνών αρχών ασφαλείας, και με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και τόνισε ότι η κράτηση δεν ήταν αυθαίρετη, ούτε αποτέλεσμα γενικής πολιτικής.

"Η απόφαση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική αφού υπογραμμίζεται ότι η ελευθερία του ατόμου προστατεύεται, αλλά δεν ακυρώνεται το δικαίωμα του Κράτους να λαμβάνει μέτρα όταν υπάρχει πραγματική και σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Δημοκρατίας".

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Νικολέττα Νικολάου.

ΚΥΠΕ