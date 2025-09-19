Για τις 26 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων

Αναβλήθηκε για τις 26 Σεπτεμβρίου, η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, όπου οδηγήθηκαν και σήμερα αντιμέτωποι με τις "κατηγορίες" της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ οι δύο εκ των πέντε αντιμετωπίζουν επιπλέον την "κατηγορία" της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο λόγος τη αναβολής είναι γιατί ο «εισαγγελέας» δεν ήταν έτοιμος να προχωρήσει τη διαδικασία και να προγραμματίσει τις καταθέσεις ενώ τροποποίησε και τον φάκελο της υπόθεσης προσθέτοντας την έκφραση «ιδιωτική ιδιοκτησία, απαγορεύεται η είσοδος», ισχυριζόμενος ότι υπάρχει σχετική πινακίδα στην είσοδο του χώρου στον οποίο εισήλθαν οι 5 Ελληνοκύπριοι.

Η «αστυνομία» είχε αναφέρει στο «δικαστήριο» σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι στην περιοχή δεν υπήρχε πινακίδα.

Υπάρχει ακόμα και η κατηγορία της «παραβίασης νόμου περί προσωπικών δεδομένων», εναντίον των δύο εκ των πέντε Ε/κ, υπόθεση η οποία επίσης αναβλήθηκε για τις 26 Σεπτεμβρίου, επειδή ο «εισαγγελέας» δεν ήταν έτοιμος.

ΚΥΠΕ