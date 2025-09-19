Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης – Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης, Αλέκος Ακριβάκης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Παρασκευή 19/9.

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας» ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.