Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέες μεταθέσεις και ανακατατάξεις στην Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αποφασίστηκαν νέες μετακινήσεις και τοποθετήσεις αξιωματικών στην Αστυνομία. Συγκεκριμένα:

•    Ο Αστυνόμος Α΄ Γεώργιος Ανδρέου Χινινός μετατίθεται από τη θέση Διευθυντή Λευκωσίας στη θέση Διευθυντή στο Αρχηγείο (ΥΠ.ΕΓ.Ε.).
•    Ο Αστυνόμος Α΄ Μάρκος Νικολεττής αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Λευκωσίας, μετακινούμενος από το Αρχηγείο (ΥΠ.ΕΓ.Ε.), όπου κατείχε καθήκοντα Διευθυντή.
•    Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄ Στέφανος Τερεζόπουλος τοποθετείται Διευθυντής στο Αρχηγείο (Δ.ΕΠ.&Ε.), αφήνοντας τη θέση Βοηθού Διευθυντή (Δ) & (Υ) στη Λευκωσία.
•    Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄ Ιωάννης Καπνουλλάς μετακινείται από την Αμμοχωστο, όπου υπηρετούσε ως Βοηθός Διευθυντής (Δ), και τοποθετείται στην Λαρνακα ως Βοηθός Διευθυντής (Δ).
•    Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄ Παρασκευάς Παρασκευά παραμένει στην Αμμόχωστο, με νεα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή (Δ) & (Ε).
•    Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού αλλάζει εκ νέου Διευθυντή. Στη θέση του κ. Χρίστου Μούη τοποθετείται ο κ. Στέλιος Αριστείδου, μέχρι πρότινος Διοικητής της Λιμενικής, καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει πλέον ο κ. Τσαππής.
•    Ο Χρίστος Μούης μετατίθεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, όπου αναλαμβάνει τη θέση του Υπεύθυνου, στη θέση του κ. Θωμά Χατζήκυριάκου, ο οποίος μετακινείται ως Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος.

  • Τη θέση του Υποδιοικητή της ΥΚΑΝ αναλαμβάνει ο κ. Αντρέας Μελανίδης.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited