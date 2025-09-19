Νέες μεταθέσεις και ανακατατάξεις στην Αστυνομία

Αποφασίστηκαν νέες μετακινήσεις και τοποθετήσεις αξιωματικών στην Αστυνομία. Συγκεκριμένα:

• Ο Αστυνόμος Α΄ Γεώργιος Ανδρέου Χινινός μετατίθεται από τη θέση Διευθυντή Λευκωσίας στη θέση Διευθυντή στο Αρχηγείο (ΥΠ.ΕΓ.Ε.).

• Ο Αστυνόμος Α΄ Μάρκος Νικολεττής αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Λευκωσίας, μετακινούμενος από το Αρχηγείο (ΥΠ.ΕΓ.Ε.), όπου κατείχε καθήκοντα Διευθυντή.

• Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄ Στέφανος Τερεζόπουλος τοποθετείται Διευθυντής στο Αρχηγείο (Δ.ΕΠ.&Ε.), αφήνοντας τη θέση Βοηθού Διευθυντή (Δ) & (Υ) στη Λευκωσία.

• Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄ Ιωάννης Καπνουλλάς μετακινείται από την Αμμοχωστο, όπου υπηρετούσε ως Βοηθός Διευθυντής (Δ), και τοποθετείται στην Λαρνακα ως Βοηθός Διευθυντής (Δ).

• Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Β΄ Παρασκευάς Παρασκευά παραμένει στην Αμμόχωστο, με νεα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή (Δ) & (Ε).

• Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού αλλάζει εκ νέου Διευθυντή. Στη θέση του κ. Χρίστου Μούη τοποθετείται ο κ. Στέλιος Αριστείδου, μέχρι πρότινος Διοικητής της Λιμενικής, καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει πλέον ο κ. Τσαππής.

• Ο Χρίστος Μούης μετατίθεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, όπου αναλαμβάνει τη θέση του Υπεύθυνου, στη θέση του κ. Θωμά Χατζήκυριάκου, ο οποίος μετακινείται ως Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος.