Συνεχίζεται στις παραλίες Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας η τοποθέτηση safe boxes

Σημειώνεται ότι «τα έξυπνα κουτιά φύλαξης μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε με αναγνώριση παλάμης είτε με εισαγωγή προσωπικού τετραψήφιου κωδικού, ενώ εντός τους υπάρχει καλώδιο για φόρτιση κινητής συσκευής.

Μετά την πρώτη εγκατάσταση έξυπνων κουτιών φύλαξης προσωπικών αντικειμένων (safe boxes), συνεχίζεται στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας η τοποθέτηση τέτοιων κουτιών.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας αναφέρεται πως «ήδη έχει τοποθετηθεί η πρώτη εγκατάσταση η οποία αποτελείται από 40 κουτιά φύλαξης, ενώ συνεχίζεται η τοποθέτηση άλλων επτά εγκαταστάσεων σε άλλα σημεία του παραλιακού μετώπου».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, «πρόκειται για μία πρωτοπόρα κίνηση στην οποία προχώρησε ο Δήμος ώστε να λυθεί τόσο το πρόβλημα φύλαξης προσωπικών αντικειμένων από λουομένους όσο και από πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων που μεταβαίνουν στον παραλιακό πεζόδρομο του Πρωταρά για την καθημερινή τους άθληση».

Σημειώνεται ότι «τα έξυπνα κουτιά φύλαξης μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε με αναγνώριση παλάμης είτε με εισαγωγή προσωπικού τετραψήφιου κωδικού, ενώ εντός τους υπάρχει καλώδιο για φόρτιση κινητής συσκευής. Τα μικρά κουτιά χρεώνονται με ένα ευρώ για μία ώρα και 8.90 ευρώ μέχρι 24 ώρες, ενώ τα μεγάλα κουτιά χρεώνονται για 2 ευρώ για μία ώρα και 12.90 ευρώ για μέχρι 24 ώρες».

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας «διευκρινίζει πως η εγκατάσταση και λειτουργία των κουτιών φύλαξης γίνεται από εταιρεία η οποία ανέλαβε τη συγκεκριμένη σύμβαση και  οι όροι λειτουργίας και χρεώσεων διέπονται από την ίδια εταιρεία».

Πηγή: ΚΥΠΕ

