"Παρατυπίες" στην επιλογή Κύπριου υποψηφίου στο ΕΔΔΑ καταγγέλλει ο Χ. Κληρίδης

Για "σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία επιλογής Κύπριου υποψηφίου" στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), όπως και για "συστηματικές και πολλαπλές παραβιάσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών του Συμβουλίου Υπουργών του 2012", κάνει λόγο ο δικηγόρος και καθηγητής νομικής, Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος απέστειλε για το θέμα επιστολή στην Petra Bayr, Αυστριακή Βουλευτή και Πρόεδρο της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή Δικαστών στο ΕΔΔΑ.

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το Γραφείο του κ. Κληρίδη αναφέρεται στην επιστολή προς την κ. Bayr, κάνοντας λόγο για «συστηματικές παραβιάσεις της κυπριακής διαδικασίας που προσπεράστηκαν, όπως έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη στοιχείων από υποψηφίους και κοινό και παράνομη εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, με δύο Υπουργούς στο Εθνικό Όργανο και τελική επιλογή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Κάνει επίσης αναφορά σε «σκόπιμο αποκλεισμό κατάλληλου υποψηφίου με εξευτελιστική μεταχείριση, προώθηση υποψηφίων που δεν πληρούσαν το άρθρο 21 της ΕΣΔΑ, παραποίηση γεγονότων και χρονολογιών και μη δημοσίευση της λίστας υποψηφίων στην Κύπρο, κατά παράβαση των οδηγιών».

Ο κ. Κληρίδης επισημαίνει ότι "την ίδια στιγμή που το Στρασβούργο παρέβλεψε τις σοβαρές παρατυπίες της Κύπρου, η Επιτροπή Bayr απέρριψε τη διαδικασία της Ουγγαρίας για 'διαδικαστικούς λόγους', αν και, σύμφωνα με την ενημέρωση του Στρασβούργου από τις ουγγρικές αρχές, η ουγγρική διαδικασία φαίνεται να έχει τηρήσει τις αρχές αυτές", αναδεικνύοντας, όπως σημειώνει, "μια επικίνδυνη λογική 'δύο μέτρων και δύο σταθμών' και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνέπεια, την αμεροληψία και την αξιοπιστία του μηχανισμού εκλογής δικαστών του Συμβουλίου της Ευρώπης".

«Η αντίληψη ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ασυνεπώς ή ότι πολιτικές σκοπιμότητες υπερισχύουν των αρχών της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, υπονομεύει σοβαρά την εμπιστοσύνη του κοινού όχι μόνο προς την Επιτροπή, αλλά και προς το Συμβούλιο της Ευρώπης στο σύνολό του», σημειώνει.

Καλεί επίσης την κ. Bayr να απαντήσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου σε καίρια ερωτήματα, «μεταξύ άλλων, αν τα στοιχεία παρουσιάστηκαν πλήρως στα μέλη της Επιτροπής από εκείνην, ποια ήταν η αιτιολόγηση για την απόρριψη των ενστάσεων και αν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις εκτός των επίσημων διαδικασιών».

Ο κ. Κληρίδης προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη απάντησης θα κινηθεί με κάθε νομικό και θεσμικό μέσο, υπογραμμίζοντας ότι «η νομιμοποίηση του Συστήματος της ΕΣΔΑ και η αξιοπιστία του ίδιου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΔΔΑ εξαρτώνται από την ακεραιότητα της διαδικασίας εκλογής των δικαστών του».

Όπως αναφέρεται, η επιστολή έχει διαβιβαστεί και σε μεγάλο αριθμό Βουλευτών από εθνικά κοινοβούλια που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πηγή: ΚΥΠΕ