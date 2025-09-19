Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Επιτροπή Εκλογής Δικαστών του ΕΔΔΑ πρότεινε την Μαργαρίτα Παπαντωνίου για την Κύπρο

Η λίστα που κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία περιλάμβανε τις Έλενα Εφραιμ, Νατάσα Μαυρονικόλα και Μαργαρίτα Παπαντωνίου.

Η Επιτροπή Εκλογής Δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) συνέστησε, με πλειοψηφία, την Μαργαρίτα Παπαντωνίου ως την πλέον κατάλληλη υποψήφια για τη θέση δικαστή του Δικαστηρίου εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι, υπό την προεδρία της Αυστριακής Βουλευτού Petra Bayr. Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων που υπέβαλε η Κύπρος και προχώρησε σε συνεντεύξεις με όλες τις υποψήφιες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή εισηγήθηκε προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) την κ. Παπαντωνίου ως την καταλληλότερη επιλογή για να καλύψει τη θέση. Οι υπόλοιπες υποψήφιες καταγράφονται επίσης με σειρά προτεραιότητας και μπαίνουν στο τελικό ψηφοδέλτιο.

Η Σύνοδος της ΚΣΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής αναμένεται να προχωρήσει στην εκλογή του νέου δικαστή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Στρασβούργο, για θητεία εννέα ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα 306 πλήρη μέλη της ΚΣΣΕ κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου. Αν τα μέλη που ψηφίσουν δεν είναι αρκετά, τότε η ψηφοφορία συνεχίζεται και τη δεύτερη μέρα.

Η επόμενη Σύνοδος της ΚΣΣΕ που αναμένεται να αποφασίσει για την Κύπρια δικαστή θα γίνει στις 29-30 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

