Εκλογές στα κατεχόμενα: Οι άλλοι υποψήφιοι

Με βάση τον δημόσιο διάλογο στα κατεχόμενα, πέρα από το Κυπριακό, η «προεκλογική» αντιπαράθεση επικεντρώθηκε και σε άλλα θέματα, με τον Τατάρ να βλέπει την Άγκυρα ως «εγγύηση ύπαρξης» και τον Ερχιουρμάν να ζητά ισότιμο διάλογο, όχι «μονόλογο». Ποιοι είναι όμως οι άλλοι «υποψήφιοι» πέρα από τους Ερχιουρμάν-Τατάρ;

Ο καθηγητής Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (ανεξάρτητος) θεωρεί ότι οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να διεκδικήσουν τις θέσεις που τους αναλογούν βάσει των ιδρυτικών συμφωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Σύμφωνα, μάλιστα, με δηλώσεις του στον τουρκοκυπριακό Τύπο, οι επερχόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη ηγέτη στα κατεχόμενα πρέπει να θεωρηθούν ως εκλογές για την αντιπροεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες υπουργικές και βουλευτικές έδρες. Δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη σαφή άποψη για το αν πρέπει να διατηρηθεί η διζωνική δομή, αναφέροντας ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να εξετασθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Οσμάν Ζόρμπα θα είναι «υποψήφιος» υποστηριζόμενος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου (KSP). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο Ζόρμπα έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια στο KSP και είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του. Το κόμμα δηλώνει ότι «συμμετέχει στις εκλογές για να εκφράσει τη φωνή των εργαζομένων, των νέων, των γυναικών και των καταπιεσμένων». Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου επισημαίνει ότι στις «εκλογές» στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας γραμμής αντίστασης, ενισχύοντας τον αγώνα ώστε ο λαός να πάρει το πεπρωμένο του στα χέρια του και για μια ενωμένη, πραγματικά ανεξάρτητη, ειρηνική Κύπρο.

Ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (ανεξάρτητος) λαμβάνει μέρος για 5η φορά στις «εκλογικές» αναμετρήσεις. Κατά την κατάθεση της «υποψηφιότητάς» του δήλωσε: «Θα αγωνιστώ για μια δίκαιη και μόνιμη λύση που αξίζει ο λαός μας, στη βάση της κυρίαρχης ισότητας». Στις «προεδρικές εκλογές» του 2020 είχε αποσπάσει ποσοστό 0,25%, γεγονός που είχε προκαλέσει αίσθηση. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, είναι γνωστός για την «προεκλογική» του τακτική να επισκέπτεται χωριό-χωριό για να κάνει πολιτική προπαγάνδα.

Ο Χουσεΐν Γκιουρλέκ (ανεξάρτητος) κατά την κατάθεση της «υποψηφιότητας» έχει δηλώσει ότι «Δεν διαβάζουμε σωστά τη νέα εποχή. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα». Υποστήριξε ότι «με τη συνεργασία της Τουρκικής Δημοκρατίας δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να πετύχουμε. Το μέλλον ανήκει στην τδβκ».Παράλληλα, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, «υποψηφιότητα κατέθεσαν» και οι Ιμπραχίμ Γιαζιτζί και Αχμέτ Μποράν.