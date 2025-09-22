Γραφειοκρατία έκλεισε τα λατομεία στην Ξυλοφάγου - Κινδυνεύει με μπλακ άουτ η οικοδομική βιομηχανία

Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι τα λατομεία πρέπει να επεκτείνονται εάν θέλουμε οικονομία και ανάπτυξη, αφού χωρίς λατομικά υλικά δεν θα υπήρχε κανένα κτίριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Λατομείων, Αντώνης Λατούρος.

Πρόσθεσε ότι «η 48χρονη αναστολή διάθεσης προϊόντων των 22 μελών του Συνδέσμου, που άρχισε σήμερα και συνεχίζεται και αύριο, γίνεται εις ένδειξη συμπαράστασης στα τρια μέλη του Συνδέσμου στη περιοχή Ξυλοφάγου που απεργούν από την περασμένη Πέμπτη».

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Λατούρος είπε πως «οι συνάδελφοι στην Ξυλοφάγου ενήργησαν εγκαίρως και υπέβαλαν τις αιτήσεις τους το 2018 όταν έβλεπαν ότι τα αποθέματα τους εξαντλούνταν, για επέκταση της λατομικής ζώνης. Επειδή η περιοχή Ξυλοφάγου είναι εντός Βρετανικών Βάσεων και τότε δεν υπήρχε η Δήλωση Πολιτικής, οι αιτήσεις μπήκαν με το παλιό καθεστώς και στο μεσοδιάστημα άρχισε και συζητείτο το να μπει Δήλωση Πολιτικής και στις Βρετανικές Βάσεις».

Σημείωσε ακόμα ότι «η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων ως αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη σε έντονες παραστάσεις στις Βρετανικές Βάσεις, όταν σχεδίαζαν τις νέες πολεοδομικές ζώνες, να εντάξουν τις αιτήσεις των λατομείων της περιοχής Ξυλοφάγου, ως επέκταση της λατομικής ζώνης. Οι υποσχέσεις που είχαμε, τόσο εμείς ως Σύνδεσμος όσο και η αρμόδια Αρχή ήταν ότι θα τις εντάξουν, αλλά όταν το 2022 δημοσιεύτηκαν η Δήλωση Πολιτικής και οι νέες πολεοδομικές ζώνες των Βρετανικών Βάσεων, είδαμε με έκπληξη ότι δεν συμπεριλήφθηκαν οι επεκτάσεις στις λατομικές ζώνες» είπε.

Ο κ. Λατούρος διερωτήθηκε κατά πόσον «αυτό έγινε κατά λάθος ή ήταν σκόπιμο. Εμείς πιστεύουμε ότι σκόπιμα οι Βρετανικές Βάσεις δεν ενέταξαν την επέκταση στο πολεοδομικό σχέδιο, και στη συνέχεια η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία ήρθε, μέσω της αρμόδιας αρχής, να κάνει ένσταση στην πολεοδομική ζώνη όπως την χάραξαν οι Βάσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί και η λατομική ζώνη».

Έτσι, συνέχισε, «έχουμε μπλεχτεί σε όλη αυτή τη διαδικασία να εξεταστούν και πότε θα εξεταστούν οι ενστάσεις, να γίνουν διάφορες μελέτε, κάτι που θα πάρει υπολογίζουμε περίπου τρία χρόνια. Σήμερα, επτά χρόνια μετά την υποβολή των αιτήσεων, για μία από τις τρεις εταιρείες στη περιοχή Ξυλοφάγου έχουν ήδη εξαντληθεί τα αποθέματα και έχει κλείσει ενώ οι άλλες δύο αναμένεται να κλείσουν σε ένα με δύο μήνες, αφήνοντας την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και μέρος της Λάρνακας, χωρίς λατομικά υλικά», επεσήμανε.

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Λατούρος είπε πως «θα καταλήξουμε να μεταφέρουμε λατομικά υλικά από τις άλλες επαρχίες, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με χιλιάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές, φορτώνοντας με περαιτέρω κίνηση τους δρόμους λόγω των φορτηγών που θα μεταφέρουν τα υλικά αυτά από άλλες επαρχίες και αυξάνοντας και το μεταφορικό κόστος"

"Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και στην Ανδρολύκου αφού μεταφέρονται υλικά από άλλες επαρχίες και στο τέλος τα υλικά θα εκλείψουν και από τις άλλες επαρχίες», επεσήμανε.

Ολοι πρέπει να αντιληφθούν, συνέχισε, πως «τα λατομικά υλικά είναι αναγκαία, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτά, αφού δεν θα υπήρχε τίποτε γύρω μας, ούτε δρόμοι, ούτε λιμάνια, ούτε νοσοκομεία, ούτε σπίτια. Αν θέλουμε να έχουμε οικονομία, ανάπτυξη και μια σκέπη πάνω από τα κεφάλια μας πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα λατομεία πρέπει να επεκτείνονται», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Λατομείων είπε πως «θα πρέπει να υιοθετηθεί μία εκ των τριών λύσεων που προτείναμε. Η πρώτη λύση είναι η άμεση έγκριση της επέκτασης, βάσει της αίτησης που κατατέθηκε το 2018, σύμφωνα με το τότε καθεστώς, η δεύτερη λύση είναι η έγκριση για έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στη νέα αιτούμενη Λατομική Ζώνη, με βάση τα σημερινά δεδομένα, και η τρίτη είναι η παραχώρηση νέας κατάλληλης περιοχής, προς την κατεύθυνση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, μήκους δυόμιση χιλιομέτρων μέχρι το πεδίο βολής των Βρετανικών Βάσεων», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ