Αποσύρονται πασίγνωστα καλλυντικά περιποίηση δέρματος, μαλλιών και παιδικό αντιηλιακό από τη κυπριακή αγορά - Δείτε ποια είναι

Καλλυντικά προϊόντα περιποίηση δέρματος, μαλλιών και παιδικό αντιηλιακό περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καλλυντικών προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά  της ΕΕ, και γνωστοποιήθηκαν στο Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών(RAPEX).

Σε ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για την τελευταία γνωστοποίησή του RAPEX, σημειώνεται ότι  δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων και γα τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Τα καλλυντικά που αποσύρθηκαν καταγράφονται στον σύνδεσμο.

 

