Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Ήλθε η ώρα για ειρήνη, είπε στον ΟΗΕ ο Μακρόν

Την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Θέλουμε δύο κράτη που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ο Γάλλος πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος για να πει ότι προσθέτει ο Μακρόν.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Βρετανία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ενώ αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι οι πρώτοι ομιλητές, ακολουθούμενοι από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και στη συνέχεια από άλλους παγκόσμιους ηγέτες.