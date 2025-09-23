Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς: Τιτάνια προσπάθεια για λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) χειρίζεται το ζήτημα που έχει προκύψει με το εργατικό δυναμικό και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς όπως έχει αποφασιστεί από τη ΡΑΕΚ, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.

Εξηγεί ότι τα τα τελευταία χρόνια καταβάλλει μια "τιτάνια προσπάθεια" για την ετοιμασία του Κανονιστικού Πλαισίου, την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για την ανεξαρτητοποίηση του από την ΑΗΚ και παράλληλα έγιναν και οι προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού για την αγορά ηλεκτρισμού.

Κατάφερε, αναφέρει, να προσλάβει το δικό του προσωπικό και να καταστεί ένας ανεξάρτητος οργανισμός και με επιτυχία επιτεύχθηκε η ανεξαρτητοποίηση και αυτονόμησή του ενώ πρόσφατα εξασφαλίστηκε και η πιστοποίηση της ανεξαρτησίας του ΔΣΜΚ από τη ΡΑΕΚ που προβλέπεται από το Νόμο ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2023 πληρώθηκαν οι δύο διευθυντικές θέσεις που προνοούνται στη νομοθεσία και αμέσως μετά ο ΔΣΜΚ προχώρησε άμεσα σε πρόσληψη 35 νέων δικών του υπαλλήλων, περιλαμβανομένων μηχανικών βάρδιας για το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) και το νέο Κέντρο Ελέγχου Αγοράς (ΚΕΑ).

Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι το ΚΕΑ ανέλαβε με επιτυχία τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού κατά τη δοκιμαστική περίοδο και αυτό λήφθηκε υπόψη και στην τελική απόφαση της ΡΑΕΚ για έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Αγοράς, την 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο ΔΣΜΚ μερίμνησε έγκαιρα να στελεχώσει και το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) με νέο προσωπικό βάρδιας και πλήρωσε όλες τις κενές θέσεις μηχανικού βάρδιας που είχε στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του, ωστόσο εξηγεί ότι ένας μεγάλος αριθμός από τους νεοπροσληφθέντες μηχανικούς βάρδιας αποχώρησαν σταδιακά από τον ΔΣΜΚ, αποδεχόμενοι είτε άλλη θέση ημερήσιων καθηκόντων στον ΔΣΜΚ, είτε θέση σε άλλους οργανισμούς.

Διευκρινίζεται ότι μετά την κένωση θέσεων Μηχανικών Βάρδιας για το ΕΚΕΕ, ο Οργανισμός προκήρυξε νέες θέσεις για τις οποίες διενεργήθηκαν ήδη οι γραπτές εξετάσεις και βρίσκονται τώρα σε τελικό στάδιο πλήρωσης.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, η παραμονή των υπαλλήλων της ΑΗΚ κατά τη μεταβατική περίοδο "είναι απόλυτα απαραίτητη για τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος και γενικότερα της διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας του ΔΣΜΚ".

Εξηγεί ακόμη ότι ο σχεδιασμός του ήταν να αναθέσει όλες τις εργασίες της Αγοράς που αφορούν στη Λειτουργία Συστήματος σε νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους του ΔΣΜΚ, στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας αλλά σήμερα μόνο τέσσερεις νέοι μηχανικοί έχουν παραμείνει και έτσι δημιουργήθηκε "η περιστασιακή ανάγκη εμπλοκής και των «παλιών» μηχανικών βάρδιας που είναι υπάλληλοι της ΑΗΚ αποσπασμένοι στον ΔΣΜΚ".

"Η ανάγκη αυτή αναμένεται να εκλείψει μετά τις επικείμενες νέες προσλήψεις προσωπικού βάρδιας, αφού το νέο προσωπικό μπορεί να εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη εργασία. Καταληκτικά, ο ΔΣΜΚ διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγορά όπως έχει αποφασιστεί από τη ΡΑΕΚ", αναφέρεται.