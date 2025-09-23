Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ένοικος πολυκατοικίας πήδηξε από τον 2ο όροφο για να σωθεί από φωτιά σε διαμέρισμα

Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Ένα πρόσωπο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, το οποίο τραυματίστηκε όταν πήδηξε για να σωθεί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Αμαθούντος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 23:19 λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας  και για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλικό τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προστίθεται, ένας από τους δύο ενοίκους του διαμερίσματος τραυματίστηκε όταν πήδηξε από το παράθυρο και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, ενώ δεύτερος ένοικος εξήλθε από τη θύρα εξόδου με ασφάλεια.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα μέλη της Αστυνομίας, διενήργησαν προληπτική εκκένωση του κτηρίου, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:22.

Λόγω της θερμότητας υπέστη εκτεταμένες ζημιές το περιεχόμενο του διαμερίσματος, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε και ο κοινόχρηστος χώρος του δεύτερου ορόφου, καθώς και διπλανό διαμέρισμα.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε στην προσπάθεια των ενοίκων να ανάψουν μαγειρική εστία υγραερίου  και υπήρξε απώλεια υγραερίου στη σύνδεση του ελαστικού του κυλίνδρου με την μαγειρική εστία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

