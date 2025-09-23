Ο ΕΟΑ Λευκωσίας απαντά στα παράπονα για καθυστερήσεις στο Σχέδιο Πολεοδομικής Αμνηστίας

Μετά το χθεσινό ρεπορτάζ στο politis.com.cy για τις έντονες διαμαρτυρίες εταιρειών και επαγγελματικών φορέων σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Πολεοδομικής Αμνηστίας, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑΛ) Λευκωσίας προχώρησε σε αναλυτική τοποθέτηση. Μέσα από εκτενή ανακοίνωση δίνει απαντήσεις, εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στις καθυστερήσεις και επιχειρεί να δείξει ότι υπάρχει πλέον βελτίωση στους ρυθμούς εργασίας και αισθητή πρόοδος.

1.002 αιτήσεις, μόλις 100 ολοκληρωμένες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΑ Λευκωσίας, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί συνολικά 1.002 αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Πολεοδομικής Αμνηστίας. Από αυτές, έχουν ολοκληρωθεί οι 100, αριθμός που εκ πρώτης όψεως φαίνεται μικρός. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, οι περισσότερες αφορούν υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές όπως πέργολες, περιφράξεις και άλλες μικρές προσθήκες. Για τον Οργανισμό, αυτές οι αιτήσεις δεν αποτελούσαν άμεση προτεραιότητα, αφού πρόκειται για κατασκευές που βρίσκονται σε χρήση εδώ και χρόνια χωρίς να επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια ή την ανάπτυξη.

Ποια έργα έχουν προτεραιότητα

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λευκωσίας η σειρά εξέτασης καθορίζεται με βάση εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργείων. Σε προτεραιότητα βρίσκονται:

το Σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για Όλους»,

έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση,

έργα που εξαρτώνται από τραπεζικό δανεισμό,

αναπλάσεις κοινοτικών πυρήνων,

μεγάλες αναπτύξεις, καθώς και

εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο την 1η Ιουλίου 2024 μεταφέρθηκαν στον ΕΟΑ Λευκωσίας 1.800 εκκρεμούσες αιτήσεις από άλλες πολεοδομικές αρχές.

Τα εμπόδια

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ομαλή λειτουργία του ΕΟΑ επηρεάστηκε από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

σοβαρές δυσλειτουργίες του λογισμικού «Ιππόδαμος»,

καθυστερημένη έγκριση της οργανωτικής δομής και της στελέχωσης (μόλις στο τέλος του 2024),

καθυστέρηση στη μεταφορά φακέλων από τις άλλες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, που ολοκληρώθηκε στις 31/12/2024.

Σημάδια βελτίωσης

Παρά τις δυσκολίες, ο ΕΟΑ υπογραμμίζει ότι καταγράφεται συνεχής πρόοδος. Συγκεκριμένα:

από τον Ιούλιο 2024 μέχρι τον Ιούνιο 2025 υποβλήθηκαν 6.873 πολεοδομικές αιτήσεις, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ήδη 4.457,

στις οικοδομικές αιτήσεις, από τις 9.577 ολοκληρώθηκαν 5.890,

τον Ιούλιο του 2025 υποβλήθηκαν 650 οικοδομικές αιτήσεις και εκδόθηκαν 938, ενώ στις πολεοδομικές οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 564 και 464.

Ο Οργανισμός τονίζει επίσης ότι η στελέχωση προχωρά, με 60 νέους λειτουργούς αδειοδότησης και 18 τεχνικούς, ενώ το λογισμικό «Ιππόδαμος» λειτουργεί πλέον σε πιο ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ο ΕΟΑ Λευκωσίας καταλήγει ότι, παρά τις αντικειμενικές καθυστερήσεις και τα συσσωρευμένα προβλήματα, η Υπηρεσία βρίσκεται σε πορεία βελτίωσης, με στόχο να μειωθεί σταδιακά ο όγκος των εκκρεμοτήτων και να εξυπηρετηθούν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις με πιο γρήγορους ρυθμούς.