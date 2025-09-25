Δημόσια Υπηρεσία: Χωρίς περιορισμό ανανέωση αποσπάσεων στο ευρύτερο δημόσιο με βάση νέο νόμο

Με νέο νόμο που ψήφισε η Βουλή οι αποσπάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα μπορούν πλέον να ανανεώνονται χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως ισχύει σήμερα στη δημόσια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τις προτάσεις νόμου που κατέθεσαν οι Bουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ευθύμιος Δίπλαρος, Σάβια Ορφανίδου και Μάριος Μαυρίδης. Υπέρ ψήφισαν 23 Βουλευτές και εναντίον 17, συμπεριλαμβανομένων των Βουλευτών του ΑΚΕΛ, του Κινήματος Οικολόγων, του Βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά και του μεμονωμένου σοσιαλιστή Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου.

Με βάση τις αλλαγές, στις περιπτώσεις απόσπασης υπαλλήλου θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια μιας απόσπασης μπορεί να είναι μέχρι τρία χρόνια και να ανανεώνεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σήμερα, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι αποσπάσεις μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας μπορούν να ανανεώνονται επ’ αόριστον, ενώ οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της δημόσιας υπηρεσίας –και αντιστρόφως– περιορίζονται σε τριετή περίοδο.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, κατέθεσε τροπολογία με στόχο την προστασία των ημικρατικών οργανισμών από το ενδεχόμενο «αποψίλωσης» προσωπικού λόγω αποσπάσεων.

Όπως εξήγησε, η τροπολογία προβλέπει ότι όταν ένας υπάλληλος αποσπάται από ημικρατικό οργανισμό σε οποιοδήποτε Υπουργείο, τη στιγμή που ο υπάλληλος προάγεται στον οργανισμό του, η απόσπασή του θα τερματίζεται αυτομάτως. Με αυτό τον τρόπο, είπε ο κ. Τρυφωνίδης, διασφαλίζεται ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί δεν θα αποψιλώνονται, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ανάπτυξή τους.

Η τροπολογία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με 36 ψήφους υπέρ και δύο εναντίον.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, εξήγησε τον σκοπό της πρότασης νόμου, αναφέροντας ότι στόχος είναι η εξίσωση των κανόνων για όλους τους εργαζομένους.

«Αυτή τη στιγμή όταν κάποιος αποσπάται στη δημόσια υπηρεσία μπορεί να είναι αποσπασμένος όσο καιρό θέλει. Η δική μας πρόταση θέλει να κάνει το ίδιο πράγμα και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα», είπε. Πρόσθεσε ότι επιχειρούν να ρυθμίσουν το ζήτημα των αποσπάσεων για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να μην υπάρχουν δύο ταχυτήτων υπάλληλοι.

Σε σχέση με την τροπολογία που κατατέθηκε, είπε ότι προσδιορίζει με σαφήνεια αυτό που έτσι κι αλλιώς γίνεται από τη δημόσια υπηρεσία εδώ και χρόνια και για αυτό θα την αποδεχτούν.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κόμματός του για τον τρόπο που εφαρμόζονται οι αποσπάσεις.

«Δεν διαφωνούμε με την κινητικότητα των εργαζομένων για κάλυψη προσωρινών αναγκών και αποτελεσματικότερη λειτουργία της κρατικής μηχανής, εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού», ανέφερε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι διαφωνούν οι αποσπάσεις να χρησιμοποιούνται για να καλύψουν μόνιμες ανάγκες του κράτους, ενώ είπε ότι αριθμός αποσπάσεων θα συνεχίσουν να γίνονται στη βάση όχι των αναγκών της κρατικής μηχανής αλλά «για βόλεμα ημετέρων».

Ο ίδιος υπενθύμισε πως με βάση την ενημέρωση έχει ζητηθεί να γίνει μελέτη για την αξιολόγηση του θεσμού της κινητικότητας που θα είναι έτοιμη σε 6-9 μήνες, ενώ παράλληλα, όπως είπε, παραπέμφθηκε στη μικτή επιτροπή προσωπικού το θέμα περιορισμού του χρόνου των αποσπάσεων και στον δημόσιο τομέα.

Παρόλα αυτά, όπως είπε, έρχεται η συγκεκριμένη πρόταση νόμου να κλειδώσει με «φωτογραφικό τρόπο» το θέμα των αποσπάσεων και εξέφρασε τη διαφωνία του κόμματός του.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου κάλεσε τη Βουλή να βάλει φρένο, όπως είπε, σε στρεβλώσεις και «ανωμαλίες» στη δημόσια διοίκηση. Τόνισε ότι οι αποσπάσεις θεσπίστηκαν ως έκτακτο μέτρο για την κάλυψη προσωρινών αναγκών, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου έχουν καταστεί κανόνας, επιβραβεύοντας, όπως σημείωσε, αυτή την ατασθαλία. Πρόσθεσε πως πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ακόμη και η πλήρης κατάργηση του θεσμού των αποσπάσεων.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι οι αποσπάσεις κρίνονται αναγκαίες σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στον τομέα της υγείας, ωστόσο δημιουργούν και σοβαρά προβλήματα. Ανέφερε ότι αποσπασμένοι εντοπίζονται μεταξύ εκπαιδευτικών και αστυνομικών, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται νέες προσλήψεις που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τον ίδιο, η λύση θα ήταν να προκηρύσσονται οι θέσεις ώστε να τις διεκδικούν νέοι υποψήφιοι. Παρά την κατανόηση, όπως είπε, για τις προθέσεις των συναδέλφων του, δήλωσε ότι δεν μπορεί να στηρίξει την πρόταση.

Σε δευτερολογία της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάββια Ορφανίδου απάντησε στις επικρίσεις, τονίζοντας ότι αν υπάρχουν καταχρήσεις του θεσμού, αυτές πρέπει να εξεταστούν χωριστά. Η δική τους πρόταση, όπως σημείωσε, διορθώνει απλώς την αδικία της άνισης μεταχείρισης μεταξύ δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. «Αν θεωρεί κανείς ότι για 12.000 υπαλλήλους είναι φωτογραφικό για αυτούς, σηκώνω τα χέρια ψηλά», ανέφερε.

