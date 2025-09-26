Από Οκτώβριο φθινόπωρο: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, βροχές στα ορεινά - Ο καιρός αναλυτικά

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά στα δυτικά και τα ανατολικά, θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και το Σάββατο πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, θα σημειώσει μικρή πτώση την Κυριακή και δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.