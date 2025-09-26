Ακταία Οδός: Κατεδάφισε το πρώτο υποστατικό ο Δήμος (εικόνες) - Καθαρίζουν το Σάββατο τον βυθό

Δύο βδομάδες μετά την επίσημη παράδοση του νέου πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου επί της Ακταίας Οδού στη Λεμεσό, ο Δήμος της πόλης συνεχίζει τις εργασίες για την καλύτερη διαμόρφωση της περιοχής. Ο νέος αυτός χώρος ξεκίνησε ήδη να κερδίζει τους λεμεσιανούς και καθημερινά όλο και περισσότερος κόσμος τον επισκέπτεται για να περπατήσει ή να ποδηλατήσει. Οι εργασίες είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις του Δήμου για άρση παρανομιών. Όπως καταγράφηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π», σύντομα ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος θα προχωρήσει και θα ενωθεί με το νέο λιμάνι μέσω μίας ξύλινης πεζογέφυρας που θα περνά πάνω από την εκβολή του Γαρύλλη, έργο που βρίσκεται στη φάση σχεδιασμού και θα χρηματοδοτήσει ιδιωτική εταιρεία που έχει σημαντική περιουσία στο σημείο.

Πέρα από τα πιο πάνω, ο Δήμος επεξεργάζεται λύσεις για αποκοπή της πρόσβασης των οχημάτων, κάτι που σήμερα «κολλά» στα υποστατικά που σχετίζονται με το καρνάγιο, με το θέμα να βρίσκεται ενώπιον του φορέα κυκλοφοριακών μελετών για αποφάσεις.

Όπως είναι γνωστό, τα υποστατικά που σήμερα βρίσκονται επί της παραλίας είναι αυθαίρετα και έχουν κτιστεί σε άλλες εποχές χωρίς καμία απολύτως άδεια και περιλαμβάνουν και εκτεταμένες παράνομες επιχωματώσεις μέσα στη θάλασσα. Πέρα από τις τρεις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιδιόρθωση και συντήρηση σκαφών, στόχος του Δήμου είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι αποχωρήσουν άμεσα, με τον Δήμο να εμφανίζεται έτοιμος να εφαρμόσει τη νομοθεσία, κατεδαφίζοντας τα παράνομα υποστατικά. Μοναδική εξαίρεση, μέχρι ωσότου βρεθεί λύση, αποτελούν τα υποστατικά που σχετίζονται με το καρνάγιο και ασχολούνται με συντήρηση σκαφών και υπάρχει η θέση ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή για μεταφορά τους αλλού.

«Έριξε κάτω» αποθήκη

Η αρχή έγινε τον προηγούμενο μήνα με εκτεταμένο καθάρισμα της περιοχής, όπου αφαιρέθηκαν τόνοι από μπάζα και άλλα άχρηστα υλικά (πέραν των 300 φορτηγών), ενώ τώρα υπήρξε και συνέχεια. Μετά από οδηγίες από το Δήμο Λεμεσού έγινε κατεδάφιση ενός παράνομου υποστατικού -που λειτουργούσε ως αποθήκη-, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρέμεινε άδειο χωρίς καμία χρήση. Η εξέλιξη αυτή «ανοίγει» περισσότερο το χώρο και απελευθερώνει το παραλιακό μέτωπο της περιοχής από τα διάφορα παράνομα παραπήγματα που υπάρχουν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θέλει να πορευτεί από εδώ και πέρα. Όπως είναι ενδεικτικό και από τις φωτογραφίες, πλέον έχει «αποκαλυφθεί» η παραλία που βρίσκεται ακριβώς μπροστά.

Ταυτόχρονα με την πιο πάνω εξέλιξη, ο Δήμος Λεμεσού προχωρεί σε παρασκηνιακό επίπεδο τις διάφορες συζητήσεις για την μεταφορά του καρνάγιου και οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο σημείο, το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, όμως χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά για να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

Δείτε το πριν & το μετά

Πριν

Μετά

Θα καθαρίσουν το βυθό

Πάντως το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκστρατεία καθαρισμού του βυθού σε μεγάλο κομμάτι της Ακταίας, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει εκστρατεία καθαρισμού και σε τμήμα της στεριάς. Ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με το Cyprus Marine & Maritime Institute (CMMI), θα προχωρήσουν στο καθαρισμό του βυθού και στη απομάκρυνση ξένων ορατών αντικειμένων της θάλασσας της περιοχής από το Gazebo Mare μέχρι το Καρνάγιο Λεμεσού από τις 07:00 μέχρι τις 12:00. Επίσης από τις 08:00π.μ – 10:00π.μ. θα γίνεται καθαρισμός της ακτής κατά μήκος της Ακταίας οδού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου οι εργασίες θα γίνουν με τη συμβολή των εταιρειών ΚΕΟ, Ergomakers και Limassol Marina.