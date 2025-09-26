Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απέρριψαν πρόταση οι εκτελωνιστές - Συνεχίζουν την επ’ αόριστον απεργία

Η συντριπτική πλειοψηφία δεν συμφώνησε στη μεσοπρόθεσμη λύση για αλλαγή του τρόπου εκτελωνισμού

Συνεχίζουν την επ’ αόριστον απεργία τα μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, καθώς η έκτακτη Γενική Συνέλευση τους, στη Λεμεσό, απέρριψε την πρόταση που δόθηκε μετά από την πρωινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Άκαρος, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελωνιστών δεν συμφώνησε στη μεσοπρόθεσμη λύση για αλλαγή του τρόπου εκτελωνισμού, μέχρι την υιοθέτηση των αλλαγών που ζητούν στο νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS), που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ως εκ τούτου, σημείωσε, η επ’ αόριστον απεργία, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα το λιμάνι Λεμεσού, συνεχίζεται κανονικά.

Όπως εξάλλου πληροφορείται το ΚΥΠΕ από τη διεύθυνση του τερματικού της Eurogate CTL, λόγω της μη εκτελώνισης εμπορευματοκιβωτίων, οι χώροι αποθήκευσης θα είναι υπερπλήρεις μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου και θα παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν θα μπορεί το τερματικό να δεχθεί εισαγωγές άλλων εμπορευματοκιβωτίων.

