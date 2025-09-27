Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δικηγόροι κατήγγειλαν συγκάλυψη τεράστιας απάτης με διαθήκες αποβιωσάντων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Αστυνομικοί ζήτησαν από θύματα να αποσύρουν τα παράπονα τους.

Πρώην δικηγόρος, η οποία καταγγέλθηκε από το 2022 και εντεύθεν σε εννέα διαφορετικές περιπτώσεις για οικειοποίηση χρημάτων ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από περιουσίες αποθανόντων, όχι μόνο δεν συνελήφθη μέχρι σήμερα αλλά δεν προωθήθηκε ούτε μια υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης για εκδίκαση. Η ίδια συνεχίζει ακάθεκτη την παράνομη δραστηριότητά της. Αποτέλεσμα γνωστό δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί παραπονούμενους, οι οποίοι μάταια προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να βρουν το δίκιο τους, αναγκάστηκε να προσφύγει τόσο στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς όσο και στην Ανεξάρτητη Αρχ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙΑΠΑΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα