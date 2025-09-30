Φουντώνει η μάχη στα κατεχόμενα ενόψει «εκλογών»: «Εκλογική παρέμβαση» η επίσκεψη του Οζίλ στα κατεχόμενα, λέει ο Χαρμαντζί

Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί χαρακτήρισε «εκλογική παρέμβαση» την επίσκεψη του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μεσούτ Οζίλ στα κατεχόμενα, 20 ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Χαρμαντζί αναφέρει ότι ο κ. Οζίλ έχει μετατραπεί σε «μανεκέν της υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων της τουρκικής κυβέρνησης» και ότι η παρουσία του δεν έχει καμία επιρροή στους κατοίκους στα κατεχόμενα, καθώς ο μόνος του ρόλος είναι να μεταφέρει τις θέσεις του Τούρκου Προέδρου.

«Το κατόρθωμα δεν είναι να φέρεις τον Μεσούτ Οζίλ 20 ημέρες πριν τις εκλογές, αλλά να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των αθλητών μας στην Άγκυρα, τη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο κ. Χαρμαντζί, προσθέτοντας ότι παρόμοιες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας εξέφρασε τη στήριξή του στον υποψήφιο Τουφάν Ερχιουρμάν, τονίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί μια «ευρεία λαϊκή ενότητα» γύρω από την υποψηφιότητά του. Παράλληλα, επιτέθηκε στον νυν ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, χαρακτηρίζοντάς τον υποστηριζόμενο από μια κυβέρνηση που «παλεύει να βγει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει».