Ο σταρ του Ερντογάν στο πλευρό του εκλεκτού του - Μεσούτ Οζίλ, το νέο χαρτί του Τατάρ στις κάλπες των κατεχομένων

Μέχρι και τον Μεσούτ Οζίλ, τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο Τούρκο ποδοσφαιριστή διεθνώς και πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ, επιστρατεύουν η Άγκυρα και ο Ερσίν Τατάρ ενόψει των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα τον προσεχή Οκτώβριο. Ο Οζίλ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με τη γραμμή του Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε επίσκεψη στα κατεχόμενα και εμφανίστηκε δημοσίως με τον Τατάρ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην προσπάθεια του Τουρκοκύπριου ηγέτη για επανεκλογή.

Ο πρώην Γερμανός διεθνής, που έχει πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ανάρτησε σχετική δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, επικαλούμενος τους «αθλητικούς αποκλεισμούς» που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι. «Για χρόνια έχουν επιβληθεί εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό στον τομέα του αθλητισμού. Ήρθε η ώρα να δράσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως συναντήθηκε με νέους αθλητές και με τον Ερσίν Τατάρ για να συζητήσει τρόπους άρσης των αποκλεισμών.

Η ανάρτηση του Οζίλ, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στην Τουρκία και διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αξιοποιείται επικοινωνιακά από την τουρκική κυβέρνηση και τον Ερσίν Τατάρ. Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο Τατάρ επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ του με διεθνείς «συμμάχους» και να προβάλει το αφήγημα περί αδικίας σε βάρος των Τουρκοκυπρίων.

Η ανάρτηση του Οζίλ:

«Για χρόνια έχουν επιβληθεί αθλητικά εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Ήρθε η ώρα να δράσουμε.

Κατά την επίσκεψή μου στην ΤΔΒΚ, συναντήθηκα με νέους αθλητές και με τον Πρόεδρο Ερσίν Τατάρ για να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει για την άρση αυτών των εμπάργκο.

Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους».