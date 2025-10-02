Κατεχόμενα: Νέες απειλές κατά της δημοσιογράφου Ντεβρίμ Ντεμίρ - Τι αναφέρει η Τ/κ ένωση δημοσιογράφων

Την ανησυχία της για τις απειλές που δέχθηκε η διευθύντρια ειδήσεων της ηλεκτρονικής τουρκοκυπριακής εφημερίδας Ahbap, Ντεβρίμ Ντεμίρ, εξέφρασε η τ/κ ένωση δημοσιογράφων. Με ανακοίνωσή της, η ένωση καταγγέλλει το περιστατικό, τονίζοντας ότι οι απειλές κατά δημοσιογράφων συνεχίζονται αμείωτες και ζητά την άμεση τιμωρία των δραστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναδημοσίευσε την Πέμπτη ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, η κ. Ντεμίρ δέχθηκε τα απειλητικά μηνύματα εξαιτίας της άσκησης των επαγγελματικών της καθηκόντων και έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην «αστυνομία». «Οι ταυτότητες αυτών που απειλούν είναι γνωστές. Δεν θα αφήσουμε αυτή την υπόθεση και θέλουμε να δούμε τους δράστες να τιμωρούνται», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η τ/κ ένμωση υπενθυμίζει ότι το φαινόμενο των απειλών δεν είναι μεμονωμένο, προσθέτοντας ότι την προηγούμενη περίοδο απειλές δέχθηκαν επίσης Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες Μπούγκιουν Κίπρις, Κίπρις Ποστασί και Γενί Ντουζέν.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που υπερασπίζεται το δικαίωμα του κοινού στην έγκυρη ενημέρωση και λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου, η απειλή εναντίον ενός δημοσιογράφου που εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεί «ξεκάθαρη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», αναφέρεται.

Η Ένωση καλεί τις αρμόδιες «αρχές» να λάβουν πιο συντονισμένα και αποφασιστικά μέτρα απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά, επισημαίνοντας τη σημασία της διασφάλισης ενός περιβάλλοντος όπου οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να ασκούν το λειτούργημά τους ελεύθερα και χωρίς φόβο.

«Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον νομικό και επαγγελματικό μας αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου, του δικαιώματος στην έκφραση και της ασφάλειας των δημοσιογράφων», καταλήγει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως «καμία απειλή, προσβολή ή πίεση δεν θα φιμώσει τους εκπροσώπους του Τύπου που υπερασπίζονται το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση».

