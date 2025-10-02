Συνελήφθη 39χρονος για την απόπειρα φόνου του Ουκρανού στη Λεμεσό - Καταζητείται δεύτερος ύποπτος

Συνελήφθη γύρω στις 3.30 σήμερα το απόγευμα, από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, άντρας ηλικίας 39 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε την περασμένη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο ΤΑΕ μαζί με τον δικηγόρο του.

Για την υπόθεση απόπειρας φόνου, καταζητείται και δεύτερος ύποπτος, ηλικίας 44 ετών, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Τα στοιχεία και φωτογραφίες του 44χρονου, επίσης δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται για εντοπισμό του.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε γύρω στις 7.00 το απόγευμα στις 29 Σεπτεμβρίου, σε εξωτερικό χώρο ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της υπόθεσης, μετά από περιστατικό που συνέβη μεταξύ δέκα περίπου προσώπων, άντρας ηλικίας 42χρονος, τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, από πυροβολισμό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.