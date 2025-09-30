Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Σε συναγερμό για εντοπισμό των δραστών η Αστυνομία, υπεβλήθη σε εγχείρηση το θύμα

Απόπειρα φόνου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον προαύλιο χώρο πολυτελούς ξενοδοχείου στην περιοχή Πύργος Λεμεσού, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. Θύμα είναι 42χρονος Ουκρανός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα από πυροβολισμό. Θύμα και δράστης φέρεται να γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ύστερα από καβγά μεταξύ του δράστη και του θύματος, παρουσία 8-10 ακόμη ατόμων, ακριβώς έξω από την είσοδο του ξενοδοχείου, εντός της περίφραξής του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον 42χρονο, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα από φίλους του σε νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι.

Τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν εγκατέλειψαν τη σκηνή, ενώ ο δράστης διέφυγε πεζός, σύμφωνα με μαρτυρία που κατέχει η Αστυνομία, αφήνοντας πίσω το όχημά του στον χώρο του ξενοδοχείου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως ούτε ο δράστης ούτε το θύμα διέμεναν στο ξενοδοχείο, αλλά είχαν διευθετήσει συνάντηση εκεί για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Η Αστυνομία έχει εικόνα του δράστη και το βράδυ της Δευτέρας διεξάγονταν συνεχείς έρευνες και ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψή του, ενώ αργά το βράδυ δόθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες αναζητούμενων προσώπων, με την Αστυνομία να ψάχνει δύο άνδρες, ως εμπλεκόμενα πρόσωπα. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.