Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έρχεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο τριήμερο - Ο καιρός αναλυτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. 

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα