Έρχεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο τριήμερο - Ο καιρός αναλυτικά

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.