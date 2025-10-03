Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σκάφος του στολίσκου για Γάζα ελλιμενίστηκε στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο πλοίο επέβαιναν 21 άτομα, πολίτες διαφόρων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. .

Σκάφος που συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα προσέγγισε τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τελικά αιτήθηκε ελλιμενισμό στο λιμάνι Λάρνακας, επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικούς λόγους.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτηση του στη πλατφόρμα Χ, η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε «άμεσα και υπεύθυνα», εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στο πλοίο επέβαιναν 21 άτομα, πολίτες διαφόρων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Κατά τον ελλιμενισμό, έγινε αναφορά για δύο άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να επισπευσθεί η διαδικασία ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Κλήθηκε ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι νοσηλευτές έκριναν ότι δεν χρειαζόταν διακομιδή σε νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοποίησης, εγγράφων και ασφάλειας, ενώ παράλληλα φρόντισαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβαινόντων και την παροχή προξενικής συνδρομής όπου ζητήθηκε.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έδρασε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης.

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα