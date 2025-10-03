Σκάφος του στολίσκου για Γάζα ελλιμενίστηκε στη Λάρνακα

Σκάφος που συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα προσέγγισε τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τελικά αιτήθηκε ελλιμενισμό στο λιμάνι Λάρνακας, επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικούς λόγους.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτηση του στη πλατφόρμα Χ, η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε «άμεσα και υπεύθυνα», εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στο πλοίο επέβαιναν 21 άτομα, πολίτες διαφόρων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Κατά τον ελλιμενισμό, έγινε αναφορά για δύο άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να επισπευσθεί η διαδικασία ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Κλήθηκε ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι νοσηλευτές έκριναν ότι δεν χρειαζόταν διακομιδή σε νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοποίησης, εγγράφων και ασφάλειας, ενώ παράλληλα φρόντισαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβαινόντων και την παροχή προξενικής συνδρομής όπου ζητήθηκε.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έδρασε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης.