Επεισόδια στη Λευκωσία σε διαμαρτυρία για τη Γάζα: Σπρέι πιπεριού, τραυματισμοί και υπέρμετρη βία από την Αστυνομία καταγγέλλουν διαδηλωτές (βίντεο)

Υπέρμετρη αστυνομική βία και ρίψη σπρέι πιπεριού προς πολίτες αναίτια, καταγγέλλουν διαδηλωτές που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυθούν υπέρ των Παλαιστινίων και για την σύλληψη μελών του Στόλου Sumud που μετέβαινε στη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό διά θαλάσσης.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, απεικονίζονται Αστυνομικοί της ΜΜΑΔ, να απωθούν και να σπρώχνουν πολίτες που διαμαρτύρονταν, ενώ σύμφωνα με όσα μετέδωσε η «Χαραυγή», τραυματίστηκε γυναίκα δημοσιογράφος που βρισκόταν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα Κύπρου, απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, το οποίο κρατείται παράνομα από το Ισραήλ, και ζητά τον τερματισμό του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

«Με την κράτηση του πληρώματος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud και την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το Ισραήλ παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις και οι κυβερνήσεις που σιωπούν είναι συνένοχες», σημείωσε το κίνημα.

«Για την ασφάλεια τους»

Πάντως λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης, ότι ο ρόλος της Aστυνομίας στον χώρο της διαμαρτυρίας είχε να κάνει με τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. «Υπήρχε αστυνόμευση για λόγους ασφαλείας, κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο», ανέφερε ο λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας. Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, δήλωσε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβε, ο δρόμος άνοιξε γύρω στις 8:00 μ.μ., αλλά δυνάμεις της Αστυνομίας παρέμειναν στην περιοχή, αφού παρέμεινε και μικρός αριθμός διαδηλωτών.